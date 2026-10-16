A produção de morango em Jundiaí e região enfrenta dificuldades em 2026 após o excesso de chuvas prejudicar a colheita e reduzir o aproveitamento dos frutos. Enquanto agricultores de Atibaia e Jarinu relatam o encerramento antecipado da safra, produtores de Jundiaí tentam recuperar a produtividade após as perdas. Em uma propriedade do município, a colheita estimada em 15 toneladas representa uma queda de 65% em relação às 43 toneladas de 2024, embora supere o resultado do ano passado.

Segundo o Departamento de Agronegócio, o município registrou produção aproximada de 15 toneladas de morango em 2025. Em 2026, o volume já ultrapassou 20 toneladas, antes mesmo do encerramento do ano. Atualmente, cinco produtores cultivam a fruta em escala comercial. De acordo com a administração municipal, o aumento está relacionado principalmente à ampliação do plantio por agricultores que já atuavam na atividade, e não à entrada de novos produtores.

A produção de morango integra a atividade agrícola do Circuito das Frutas e abastece propriedades rurais e o comércio regional. Parte da fruta vendida em barracas de rua e estabelecimentos comerciais também vem de municípios vizinhos, especialmente Atibaia e Jarinu, reconhecidos pela produção de morangos.