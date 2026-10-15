O Governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (15), o aumento do limite de financiamento da linha FEAP Mulher, destinada a projetos rurais liderados por mulheres. Com a mudança, o valor máximo por operação passa de R$ 30 mil para R$ 50 mil, com juros de 3% ao ano. A medida foi divulgada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento durante o Dia Internacional da Mulher Rural.
Criado em 2024, o programa oferece crédito facilitado para produtoras rurais investirem em seus negócios. Inicialmente, o limite era de R$ 25 mil por financiamento e, posteriormente, foi elevado para R$ 30 mil. Agora, a ampliação permite que as beneficiárias tenham acesso a mais recursos para investir na produção e na infraestrutura das propriedades.
Segundo o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho, o objetivo é estimular a participação feminina no agronegócio paulista e ampliar as oportunidades para novos projetos. A secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, também destacou a importância do acesso ao crédito para fortalecer o empreendedorismo e a autonomia econômica das produtoras.
Os recursos podem ser utilizados na compra de máquinas e equipamentos, na implantação de estruturas como estufas e sistemas de irrigação e em soluções de energia solar. Também é permitido destinar até 20% do valor financiado a despesas de custeio da atividade rural.
Em Jundiaí, a produtora de queijos Luísa Storani pretende utilizar o financiamento para automatizar a ordenha e adquirir um pasteurizador. Segundo ela, o aumento do limite permitirá melhorar a produtividade, otimizar o tempo de trabalho e ampliar a qualidade dos produtos fabricados na propriedade.
De acordo com o governo estadual, desde 2023, mais de 40% das operações realizadas em todas as linhas do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) foram contratadas por mulheres. Na linha exclusiva para produtoras rurais, o volume de crédito concedido durante a atual gestão chega a R$ 52 milhões. Em 2026, foram liberados R$ 25 milhões, o maior valor anual registrado para o programa.
O financiamento FEAP Mulher oferece prazo de pagamento de até 84 meses, com carência de até 12 meses. A iniciativa também está alinhada ao Ano Internacional da Agricultora, celebrado em 2026 por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca ampliar o reconhecimento e as oportunidades para mulheres no setor agrícola.
Para solicitar o crédito, as interessadas devem procurar a unidade da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) mais próxima, onde poderão obter informações sobre os critérios de participação e a documentação necessária. As propostas passam por análise e precisam ser aprovadas conforme as regras do programa.