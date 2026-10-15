O Governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (15), o aumento do limite de financiamento da linha FEAP Mulher, destinada a projetos rurais liderados por mulheres. Com a mudança, o valor máximo por operação passa de R$ 30 mil para R$ 50 mil, com juros de 3% ao ano. A medida foi divulgada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento durante o Dia Internacional da Mulher Rural.

Criado em 2024, o programa oferece crédito facilitado para produtoras rurais investirem em seus negócios. Inicialmente, o limite era de R$ 25 mil por financiamento e, posteriormente, foi elevado para R$ 30 mil. Agora, a ampliação permite que as beneficiárias tenham acesso a mais recursos para investir na produção e na infraestrutura das propriedades.

Segundo o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho, o objetivo é estimular a participação feminina no agronegócio paulista e ampliar as oportunidades para novos projetos. A secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, também destacou a importância do acesso ao crédito para fortalecer o empreendedorismo e a autonomia econômica das produtoras.