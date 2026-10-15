A oportunidade de conversar com várias empresas em uma única manhã fez a diferença para quem esteve nesta quarta-feira (14) na edição do Emprego da Gente, realizada na Paróquia Santo Antônio, no Anhangabaú. A ação reuniu 293 pessoas em busca de trabalho e possibilitou a realização de 928 entrevistas com empresas participantes, que disponibilizaram mais de 1,3 mil vagas em diferentes áreas profissionais.
Com cerca de 45 empresas participantes, a ação permitiu que os candidatos passassem por mais de um processo seletivo no mesmo local, economizando tempo e facilitando o contato direto com os recrutadores.
A proposta foi bem recebida por quem aproveitou a oportunidade para buscar uma colocação ou retornar ao mercado de trabalho. Para Cristiane Velarde Rocha Nascimento, a possibilidade de encontrar diferentes oportunidades em um único espaço torna a iniciativa especialmente importante. “Achei fantástica a iniciativa. Vale muito a pena as pessoas virem conhecer. Existe uma disponibilidade incrível, tem vagas, é coisa real. Acho muito bacana, tanto para jovem aprendiz quanto para uma pessoa 50+, como eu. Tem para todas as áreas”, avaliou.
O candidato Thiago Santos Silva também destacou a importância de levar os processos seletivos para mais perto da população, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento. Durante a ação, ele participou de entrevistas com empresas como Klabin, Mercado Livre, Magalu e Dimash. “É uma opção muito boa para quem está fora do mercado de trabalho e quer se recolocar. Eventos como esse são muito bons porque aproximam as oportunidades das pessoas. Tem gente que não tem facilidade para se deslocar para lugares distantes, e ter essas oportunidades mais perto ajuda todo mundo”, afirmou. Após conversar com diferentes recrutadores, Thiago disse estar confiante com as possibilidades que surgiram durante a manhã.
Para a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), Cida Gibrail, os números demonstram a importância de criar oportunidades para que candidatos e empresas se encontrem de maneira mais simples e direta. “Quando conseguimos reunir tantas empresas em um mesmo local e permitir que uma pessoa participe de várias entrevistas em poucas horas, ampliamos as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho. Os 928 atendimentos mostram o potencial dessa aproximação. Nosso objetivo é justamente facilitar esse caminho, levando oportunidades para mais perto da população e ajudando as empresas a encontrar profissionais”, destaca.
A ação integra o Emprega+, eixo do programa Desenvolve+, da SMDECT, que reúne iniciativas voltadas à empregabilidade e à conexão entre trabalhadores e empresas. Além das edições nos bairros, o município mantém o Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, que também recebe processos seletivos de empresas interessadas em contratar profissionais.
Próximas oportunidades em outubro
A programação de empregabilidade continua ao longo do mês no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, com processos seletivos de empresas de diferentes segmentos.
Confira as próximas datas:
- 16 de outubro – Coca-Cola Femsa: ajudante operacional, com exigência de ensino fundamental completo, das 9h às 15h.
- 19 de outubro – CD Renner: 380 vagas para operador de logística, com exigência de ensino fundamental completo. O processo seletivo começa às 10h. É necessário levar documentos pessoais e currículo.
- 22 de outubro – Tauste: oportunidades nas áreas de reposição, açougue, padaria, empacotamento, vendas, cozinha, caixa e peixaria, das 9h às 15h.
- 27 de outubro – Klabin: vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), para ajudante de produção, com exigência de ensino médio completo, das 9h às 15h.
O Espaço Jundiaí Empreendedora também está disponível para empresas que desejam realizar processos seletivos e aproximar seus recrutadores dos profissionais que buscam uma oportunidade. A iniciativa amplia os canais de contratação e contribui para conectar as necessidades do mercado às pessoas que procuram trabalho.