A oportunidade de conversar com várias empresas em uma única manhã fez a diferença para quem esteve nesta quarta-feira (14) na edição do Emprego da Gente, realizada na Paróquia Santo Antônio, no Anhangabaú. A ação reuniu 293 pessoas em busca de trabalho e possibilitou a realização de 928 entrevistas com empresas participantes, que disponibilizaram mais de 1,3 mil vagas em diferentes áreas profissionais.

Com cerca de 45 empresas participantes, a ação permitiu que os candidatos passassem por mais de um processo seletivo no mesmo local, economizando tempo e facilitando o contato direto com os recrutadores.

A proposta foi bem recebida por quem aproveitou a oportunidade para buscar uma colocação ou retornar ao mercado de trabalho. Para Cristiane Velarde Rocha Nascimento, a possibilidade de encontrar diferentes oportunidades em um único espaço torna a iniciativa especialmente importante. “Achei fantástica a iniciativa. Vale muito a pena as pessoas virem conhecer. Existe uma disponibilidade incrível, tem vagas, é coisa real. Acho muito bacana, tanto para jovem aprendiz quanto para uma pessoa 50+, como eu. Tem para todas as áreas”, avaliou.