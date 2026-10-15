Com a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado, nesta quarta-feira (14), mudanças graduais na jornada de trabalho dos brasileiros deverão ocorrer nos próximos meses. A proposta prevê a redução da carga horária máxima de 44 para 40 horas semanais, com direito a dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial.

As novas regras, no entanto, não entram em vigor imediatamente. A proposta ainda precisa ser promulgada pelo Congresso, por se tratar de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), e a implementação seguirá um período de transição.

Para ajudar os trabalhadores a entender o que muda na prática, a advogada Priscila Arraes Reino, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, com mais de 25 anos de experiência e autora do livro "Burnout tem lei", esclarece cinco dúvidas importantes sobre a nova jornada.