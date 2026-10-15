15 de outubro de 2026
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NACIONAL

Jundiaí abre Circuito da Qualidade do material de construção

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Anamaco
Região foi escolhida para o lançamento da iniciativa da Anamaco, que prevê reunir mais de 10 mil lojistas em 20 cidades do país
Região foi escolhida para o lançamento da iniciativa da Anamaco, que prevê reunir mais de 10 mil lojistas em 20 cidades do país

A qualidade dos produtos vendidos nas lojas de material de construção e a importância para segurança das obras e dos consumidores estará em pauta no evento Circuito Nacional da Qualidade, que reunirá lojistas de Campinas, Jundiaí e região na próxima terça-feira, 20 de outubro.

Essa será a 1ª edição da programação que percorrerá 20 cidades brasileiras até novembro de 2027. A iniciativa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), em parceria com a Acomac Campinas e Acomac Jundiaí, levará ao varejo informações sobre segurança dos produtos, responsabilidade na comercialização e combate à concorrência desleal.

A agenda nacional envolve o Sistema Anamaco e entidades da indústria, como a Abramat, Sinaprocim e outras entidades do Fórum pela Qualidade do Material de Construção. A expectativa é alcançar mais de 10 mil lojistas presencialmente e superar 100 mil profissionais por meio de ações digitais.

Com participação gratuita, o lançamento será voltado a empresários e equipes de lojas de material de construção. A programação abordará como verificar a conformidade dos materiais, avaliar fornecedores e identificar riscos que podem resultar em prejuízos para as lojas e comprometer a segurança nas obras.

Serviço
Circuito Nacional da Qualidade Anamaco – Lançamento
Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 7h30
Local: Hotel Premium Campinas – rua Novotel, 931, Jardim Nova Aparecida
Público: lojistas e equipes de lojas de material de construção
Participação: gratuita, com vagas limitadas
Inscrições: acesse o formulário neste link
Informações aos participantes: (11) 99659-0093

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