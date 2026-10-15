A qualidade dos produtos vendidos nas lojas de material de construção e a importância para segurança das obras e dos consumidores estará em pauta no evento Circuito Nacional da Qualidade, que reunirá lojistas de Campinas, Jundiaí e região na próxima terça-feira, 20 de outubro.

Essa será a 1ª edição da programação que percorrerá 20 cidades brasileiras até novembro de 2027. A iniciativa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), em parceria com a Acomac Campinas e Acomac Jundiaí, levará ao varejo informações sobre segurança dos produtos, responsabilidade na comercialização e combate à concorrência desleal.

A agenda nacional envolve o Sistema Anamaco e entidades da indústria, como a Abramat, Sinaprocim e outras entidades do Fórum pela Qualidade do Material de Construção. A expectativa é alcançar mais de 10 mil lojistas presencialmente e superar 100 mil profissionais por meio de ações digitais.