A qualidade dos produtos vendidos nas lojas de material de construção e a importância para segurança das obras e dos consumidores estará em pauta no evento Circuito Nacional da Qualidade, que reunirá lojistas de Campinas, Jundiaí e região na próxima terça-feira, 20 de outubro.
Essa será a 1ª edição da programação que percorrerá 20 cidades brasileiras até novembro de 2027. A iniciativa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), em parceria com a Acomac Campinas e Acomac Jundiaí, levará ao varejo informações sobre segurança dos produtos, responsabilidade na comercialização e combate à concorrência desleal.
A agenda nacional envolve o Sistema Anamaco e entidades da indústria, como a Abramat, Sinaprocim e outras entidades do Fórum pela Qualidade do Material de Construção. A expectativa é alcançar mais de 10 mil lojistas presencialmente e superar 100 mil profissionais por meio de ações digitais.
Com participação gratuita, o lançamento será voltado a empresários e equipes de lojas de material de construção. A programação abordará como verificar a conformidade dos materiais, avaliar fornecedores e identificar riscos que podem resultar em prejuízos para as lojas e comprometer a segurança nas obras.
Serviço
Circuito Nacional da Qualidade Anamaco – Lançamento
Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 7h30
Local: Hotel Premium Campinas – rua Novotel, 931, Jardim Nova Aparecida
Público: lojistas e equipes de lojas de material de construção
Participação: gratuita, com vagas limitadas
Inscrições: acesse o formulário neste link
Informações aos participantes: (11) 99659-0093