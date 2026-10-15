Mesmo desligados, alguns equipamentos continuam consumindo energia quando permanecem conectados à tomada. O chamado consumo em stand-by, ou consumo fantasma, é pequeno em cada aparelho, mas a soma de vários equipamentos ligados continuamente pode representar um gasto de 3% ao fim do mês.
Para incentivar o consumo consciente, a CPFL reuniu mitos, verdades e orientações práticas sobre o tema. "Desconectar da tomada o que não está em uso é um hábito simples que economiza energia e ainda reduz riscos dentro de casa. Consumo consciente e segurança caminham juntos", explica Walter Barbosa Júnior, gerente de eficiência energética da CPFL Energia.
Mito ou verdade?
Mito: desligar a TV pelo controle remoto zera o consumo de energia.
Ao ser desligada pelo controle, a TV entra em modo stand-by para continuar recebendo comandos e manter algumas funções ativas. O consumo é baixo, mas continua existindo enquanto o aparelho estiver na tomada.
Verdade: carregadores conectados à tomada continuam consumindo energia.
Mesmo sem celular ou notebook conectado, o carregador consome uma pequena quantidade de energia. Retirá-lo da tomada após o uso é uma forma simples de evitar desperdício.
Verdade: o relógio do micro-ondas também consome energia.
O visor digital fica ligado 24 horas por dia, o que significa que o aparelho utiliza eletricidade mesmo quando não está aquecendo alimentos.
Mito: só aparelhos grandes fazem diferença na conta de luz.
O consumo em stand-by de um único equipamento costuma ser baixo, mas vários aparelhos conectados o tempo todo podem elevar o consumo mensal da residência.
Quais aparelhos merecem mais atenção?
Alguns equipamentos permanecem conectados durante todo o dia e concentram o consumo em modo de espera:
- Televisão
- Micro-ondas
- Videogames
- Computadores e monitores
- TV Box e aparelhos de streaming
- Assistentes virtuais e caixas de som inteligentes
- Carregadores de celulares, notebooks e outros dispositivos
Como reduzir o consumo em stand-by
A CPFL recomenda mudanças simples de hábito:
- Retire da tomada os aparelhos que ficam longos períodos sem uso
- Em viagens ou ausências prolongadas, desconecte os equipamentos não essenciais
- Prefira eletrodomésticos com o Selo Procel de Economia de Energia
- Evite deixar cafeteiras, sanduicheiras e fritadeiras elétricas conectadas apenas "em espera"
Menos aparelhos na tomada, mais segurança
Desconectar o que não está em uso também ajuda a reduzir riscos dentro de casa. Cabos acessíveis podem ser puxados ou mastigados por crianças e animais, e equipamentos falsificados ou sem certificação podem superaquecer e provocar acidentes.
Segundo a Abracopel, em 2025 houve redução de 14,88% nas mortes por acidentes elétricos no Brasil, mas os números ainda são elevados: foram 646 ocorrências, sendo 150 em ambiente residencial.