Mesmo desligados, alguns equipamentos continuam consumindo energia quando permanecem conectados à tomada. O chamado consumo em stand-by, ou consumo fantasma, é pequeno em cada aparelho, mas a soma de vários equipamentos ligados continuamente pode representar um gasto de 3% ao fim do mês.

Para incentivar o consumo consciente, a CPFL reuniu mitos, verdades e orientações práticas sobre o tema. "Desconectar da tomada o que não está em uso é um hábito simples que economiza energia e ainda reduz riscos dentro de casa. Consumo consciente e segurança caminham juntos", explica Walter Barbosa Júnior, gerente de eficiência energética da CPFL Energia.

Mito ou verdade?

Mito: desligar a TV pelo controle remoto zera o consumo de energia.

Ao ser desligada pelo controle, a TV entra em modo stand-by para continuar recebendo comandos e manter algumas funções ativas. O consumo é baixo, mas continua existindo enquanto o aparelho estiver na tomada.