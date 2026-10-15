A medida é fruto de estudos técnicos contínuos da SMMT voltados à otimização da operação, com o objetivo de reduzir atrasos e diminuir o tempo de espera dos passageiros nos pontos e terminais. Para garantir mais fluidez e conforto aos usuários, foi inserido um veículo a mais na frota operacional da linha 974 de segunda a sexta-feira e um veículo adicional aos sábados na linha 579, o que permitirá a redução dos intervalos nos períodos de maior movimento.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), promoverá a partir da próxima segunda-feira (19) uma série de melhorias e adequações nas linhas 579 (Terminal Hortolândia – Jardim Novo Horizonte 1 e 2) e 974 (Terminal Hortolândia – Terminal Eloy Chaves). Com a incorporação de novos veículos à frota, a redução no tempo de espera e o atendimento direto a polos industriais, ambas as linhas – que desempenham papel estratégico no atendimento aos usuários do Distrito Industrial – passarão por uma revisão completa em suas tabelas horárias de segunda a domingo, ajustando a oferta de viagens de acordo com a demanda de passageiros ao longo de toda a semana.

As mudanças beneficiam diretamente os trabalhadores do Distrito Industrial de Jundiaí, garantindo viagens mais pontuais nos trajetos de ida e volta ao trabalho. De acordo com o diretor do Departamento de Transporte Público da SMMT, Bruno Palhari, a medida visa acompanhar o ritmo de mobilidade do município. “Nosso objetivo, com o monitoramento constante do sistema, é ajustar a oferta de transporte de acordo com as necessidades da população. Com o acréscimo desses veículos e o ajuste nas tabelas de horários, garantiremos mais eficiência para quem depende do transporte coletivo diariamente”, destaca.

Novidades no itinerário da Linha 974

Além do reforço na frota e da adequação de horários de segunda a domingo, a linha 974 traz novidades importantes:

Atendimento ao Polo Industrial da avenida Dr. Wady Badra:

De segunda a sexta-feira, em todos os horários e em ambos os sentidos, a linha terá o seu itinerário estendido com a nova legenda C, em caráter experimental, pela avenida Doutor Wady Badra e ruas Coronel Orlando Secco e Álvaro de Oliveira Marcondes. A extensão atenderá os trabalhadores do Polo Industrial nas proximidades do bairro Jardim das Tulipas. O trecho permitirá integração com as demais linhas do sistema de transporte coletivo municipal nos Terminais Hortolândia e Eloy Chaves, ou diretamente ao longo do trajeto por meio do Bilhete Único Municipal em pontos de parada compartilhados com outras linhas. Aos finais de semana, as solicitações de atendimento serão avaliadas conforme a necessidade das empresas locais e a viabilidade operacional do sistema.