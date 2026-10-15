O papel do professor vai além do ensino em sala de aula: envolve incentivar descobertas, fortalecer a autonomia e acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Celebrado em 15 de outubro, o Dia dos Professores é uma oportunidade de reconhecer a importância desses profissionais na formação dos estudantes e na construção de uma educação que respeite as diferenças e valorize as potencialidades de cada um.
Na rede municipal de Jundiaí, esse compromisso se manifesta de diferentes formas. Nas Salas Girassóis, por meio do programa Escola da Gente, o acompanhamento individualizado permite reconhecer as habilidades de cada estudante, observar seus avanços e valorizar as conquistas do processo de aprendizagem.
As professoras Beatriz Cardoso e Suzana Ferreira compartilham experiências que mostram como a proximidade, a escuta e a sensibilidade contribuem para uma educação inclusiva e atenta às necessidades de cada criança.
Para Beatriz, professora da Sala Girassol da Emeb Isabel Christina Marques de Oliveira, o trabalho permite descobrir novas possibilidades a cada dia. “Ser professora da Sala Girassol é aprender sobre a potencialidade de cada criança, é ver o quanto elas conseguem se desenvolver e como cada uma tem um potencial gigantesco”, afirma.
A professora Suzana, da Sala Girassol da Emeb Flávio D’Angieri, também destaca a importância da sensibilidade e do olhar atento às necessidades de cada estudante. “Ser professora é acreditar que todos podem aprender. É se comprometer diariamente com a educação”, ressalta.
Na rotina das salas, os avanços aparecem em diferentes situações, como na comunicação, na participação nas atividades e na autonomia. Suzana conta que acompanhar essas mudanças é uma das experiências mais marcantes do trabalho. Entre os exemplos, ela cita alunos que apresentavam dificuldades para manusear um caderno e que, com o acompanhamento pedagógico, já conseguem completar o primeiro nome. “Cada aluno traz uma história, um jeito de aprender e uma forma única de enxergar o mundo”, destaca.
Inclusão e aprendizagem
As Salas Girassóis são espaços voltados ao atendimento pedagógico de estudantes com deficiência e necessidades educacionais complexas da rede municipal de Jundiaí. Complementares às salas de aula regulares, oferecem acompanhamento individualizado, com estratégias e recursos pedagógicos adaptados às necessidades de cada criança, respeitando seu ritmo de aprendizagem e favorecendo o desenvolvimento de habilidades, da comunicação e da autonomia.
A iniciativa integra as ações de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação (SME) e busca ampliar as oportunidades de aprendizagem, valorizando as potencialidades e as conquistas de cada estudante.