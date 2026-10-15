O papel do professor vai além do ensino em sala de aula: envolve incentivar descobertas, fortalecer a autonomia e acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Celebrado em 15 de outubro, o Dia dos Professores é uma oportunidade de reconhecer a importância desses profissionais na formação dos estudantes e na construção de uma educação que respeite as diferenças e valorize as potencialidades de cada um.

Na rede municipal de Jundiaí, esse compromisso se manifesta de diferentes formas. Nas Salas Girassóis, por meio do programa Escola da Gente, o acompanhamento individualizado permite reconhecer as habilidades de cada estudante, observar seus avanços e valorizar as conquistas do processo de aprendizagem.

As professoras Beatriz Cardoso e Suzana Ferreira compartilham experiências que mostram como a proximidade, a escuta e a sensibilidade contribuem para uma educação inclusiva e atenta às necessidades de cada criança.