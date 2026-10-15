15 de outubro de 2026
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DIA DOS PROFESSORES

Professores destacam a importância do acolhimento na aprendizagem

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Profissionais têm papel fundamental na educação inclusiva e no desenvolvimento das crianças
Profissionais têm papel fundamental na educação inclusiva e no desenvolvimento das crianças

O papel do professor vai além do ensino em sala de aula: envolve incentivar descobertas, fortalecer a autonomia e acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Celebrado em 15 de outubro, o Dia dos Professores é uma oportunidade de reconhecer a importância desses profissionais na formação dos estudantes e na construção de uma educação que respeite as diferenças e valorize as potencialidades de cada um.

Na rede municipal de Jundiaí, esse compromisso se manifesta de diferentes formas. Nas Salas Girassóis, por meio do programa Escola da Gente, o acompanhamento individualizado permite reconhecer as habilidades de cada estudante, observar seus avanços e valorizar as conquistas do processo de aprendizagem.

As professoras Beatriz Cardoso e Suzana Ferreira compartilham experiências que mostram como a proximidade, a escuta e a sensibilidade contribuem para uma educação inclusiva e atenta às necessidades de cada criança.

Para Beatriz, professora da Sala Girassol da Emeb Isabel Christina Marques de Oliveira, o trabalho permite descobrir novas possibilidades a cada dia. “Ser professora da Sala Girassol é aprender sobre a potencialidade de cada criança, é ver o quanto elas conseguem se desenvolver e como cada uma tem um potencial gigantesco”, afirma.

A professora Suzana, da Sala Girassol da Emeb Flávio D’Angieri, também destaca a importância da sensibilidade e do olhar atento às necessidades de cada estudante. “Ser professora é acreditar que todos podem aprender. É se comprometer diariamente com a educação”, ressalta.

Na rotina das salas, os avanços aparecem em diferentes situações, como na comunicação, na participação nas atividades e na autonomia. Suzana conta que acompanhar essas mudanças é uma das experiências mais marcantes do trabalho. Entre os exemplos, ela cita alunos que apresentavam dificuldades para manusear um caderno e que, com o acompanhamento pedagógico, já conseguem completar o primeiro nome. “Cada aluno traz uma história, um jeito de aprender e uma forma única de enxergar o mundo”, destaca.

Inclusão e aprendizagem

As Salas Girassóis são espaços voltados ao atendimento pedagógico de estudantes com deficiência e necessidades educacionais complexas da rede municipal de Jundiaí. Complementares às salas de aula regulares, oferecem acompanhamento individualizado, com estratégias e recursos pedagógicos adaptados às necessidades de cada criança, respeitando seu ritmo de aprendizagem e favorecendo o desenvolvimento de habilidades, da comunicação e da autonomia.

A iniciativa integra as ações de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação (SME) e busca ampliar as oportunidades de aprendizagem, valorizando as potencialidades e as conquistas de cada estudante.

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