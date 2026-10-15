O Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão, referência em atendimento oftalmológico e reabilitação de pessoas com deficiência visual e baixa visão em Jundiaí e Região, alerta para a importância de pacientes comunicarem antecipadamente a ausência em consultas e exames. Entre janeiro e agosto de 2026, foram registradas 8.453 faltas às consultas realizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de convênio com a Prefeitura de Jundiaí. O número representa uma média superior a mil ausências por mês.
“Se considerarmos o total de agendamentos realizados nesse período, o índice de absenteísmo chega a 21,7%”, ressalta o presidente do Braille, dr. José Carlos de Lima. Em relação aos exames, foram contabilizadas outras 2.252 ausências nos oito primeiros meses do ano.
Quando a falta não é comunicada com antecedência, a vaga deixa de ser disponibilizada para outra pessoa que aguarda atendimento. A ausência também prejudica o próprio paciente, pois pode comprometer a continuidade do tratamento.
“No caso da primeira consulta, se o paciente não nos informa, ele volta para a fila e aguarda ser chamado pela Unidade Básica de Saúde (UBS). Por isso, é necessário que a população se conscientize”, pontua Lima.
O alerta também se estende aos pais e responsáveis. Em setembro, o Braille realizou uma ação de atendimento oftalmológico voltada a crianças agendadas pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, como parte da campanha “De olho nos olhinhos”, que trata sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular. Das 120 crianças esperadas, 47 não compareceram.
Como avisar
Os pacientes que não puderem comparecer à consulta ou ao exame agendado devem comunicar a ausência com antecedência. O aviso pode ser feito pelo telefone (11) 4523-6518, pelo e-mail agendamento.braille@terra.com.br ou pessoalmente, na sede do Instituto, localizada na avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, nº 539, no bairro Anhangabaú.