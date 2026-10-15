A Praça Governador Pedro de Toledo, conhecida como Praça da Matriz, recebe neste domingo (18), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Gratuita, a iniciativa reúne artistas, colecionadores e expositores, com obras de arte, brinquedos antigos, discos, antiguidades e peças de coleção.

A diversidade de produtos atrai visitantes de diferentes gerações. Durante um passeio em família, Neil Carvalho aproveitou a feira para apresentar ao filho, André Carvalho, brinquedos que marcaram sua infância. “Estou mostrando pro meu filho os brinquedos da minha infância que encontramos na feira. Ele está adorando”, contou.