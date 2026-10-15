A Praça Governador Pedro de Toledo, conhecida como Praça da Matriz, recebe neste domingo (18), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). Gratuita, a iniciativa reúne artistas, colecionadores e expositores, com obras de arte, brinquedos antigos, discos, antiguidades e peças de coleção.
A diversidade de produtos atrai visitantes de diferentes gerações. Durante um passeio em família, Neil Carvalho aproveitou a feira para apresentar ao filho, André Carvalho, brinquedos que marcaram sua infância. “Estou mostrando pro meu filho os brinquedos da minha infância que encontramos na feira. Ele está adorando”, contou.
Já Bruna Duimoulin aproveitou a visita para conferir os discos disponíveis. “Vi uma banca de discos e sou superentusiasta. Encontrei muitas coisas interessantes”, afirmou. Ela também destacou a importância da iniciativa para a movimentação da região central. “Essa iniciativa é muito boa, pois traz movimentação para o Centro também no fim de semana, o que é ótimo.”
Além de oferecer ao público a oportunidade de encontrar peças raras e conhecer diferentes formas de expressão artística, a feira também contribui para a divulgação do trabalho de artistas e profissionais. É o caso de Auro Pinheiro, restaurador de livros e artista plástico que desenvolve trabalhos com materiais reciclados. “Muito boa a oportunidade da feira. Além das vendas dos trabalhos de reciclagem, tenho sido muito procurado pelo trabalho de restauração”, destacou.
Realizada mensalmente, no terceiro domingo do mês, a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades valoriza a produção artística, aproxima expositores e visitantes e contribui para a movimentação do Centro aos fins de semana. A edição de novembro será a última do ano. Artistas e expositores interessados em participar podem se inscrever por meio do formulário on-line, neste link.
Serviço
Feira de Artes Plásticas e Antiguidades
Data: domingo, 18 de outubro de 2026
Horário: das 9h às 14h
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), rua Barão de Jundiaí, 762, Centro
Entrada: gratuita