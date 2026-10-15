15 de outubro de 2026
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ANDAMENTO DA FILA

INSS em Jundiaí terá 337 vagas para atendimento no fim de semana

Por Redação | Instituto Nacional do Seguro Social
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Google
Serão realizadas perícias médicas e avaliações sociais para solicitantes de auxílios e aposentadorias
Serão realizadas perícias médicas e avaliações sociais para solicitantes de auxílios e aposentadorias

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai disponibilizar 1.236 vagas para atendimento de perícias médicas e avaliações sociais em 13 unidades do Estado de São Paulo, no próximo final de semana. Em Jundiaí, na agência Eloy Chaves, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1150, serão 288 vagas de perícia médica e 49 vagas para avaliações sociais. Nos dois casos, os atendimentos acontecerão no sábado (17).

Para agendar o atendimento, o interessado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS (aplicativo para celular ou site meu.inss.gov.br).

As perícias médicas vão ser destinadas aos solicitantes do auxílio por incapacidade temporária e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já a avaliação social vai ser realizada para quem pediu o BPC e a aposentadoria da pessoa com deficiência. O atendimento pode ser feito tanto para quem vai dar entrada em um benefício como para quem já o requereu e pretende antecipar o serviço.

O INSS realiza atendimentos extras nos finais de semana para diminuir o tempo de espera, além de otimizar o acesso e qualificar o processo de reconhecimento de direitos.

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