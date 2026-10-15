O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai disponibilizar 1.236 vagas para atendimento de perícias médicas e avaliações sociais em 13 unidades do Estado de São Paulo, no próximo final de semana. Em Jundiaí, na agência Eloy Chaves, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1150, serão 288 vagas de perícia médica e 49 vagas para avaliações sociais. Nos dois casos, os atendimentos acontecerão no sábado (17).

Para agendar o atendimento, o interessado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS (aplicativo para celular ou site meu.inss.gov.br).

As perícias médicas vão ser destinadas aos solicitantes do auxílio por incapacidade temporária e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já a avaliação social vai ser realizada para quem pediu o BPC e a aposentadoria da pessoa com deficiência. O atendimento pode ser feito tanto para quem vai dar entrada em um benefício como para quem já o requereu e pretende antecipar o serviço.