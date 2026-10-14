Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de falsa identidade, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude foi preso na tarde desta quarta-feira (14), em Campo Limpo Paulista. A captura ocorreu por volta das 16h08, na Estrada São Bernardo, nas proximidades do Mosteiro Santa Luzia, durante patrulhamento policial.

De acordo com as informações da ocorrência, os policiais tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, relacionado a quatro execuções criminais. Durante a abordagem, ele teria demonstrado nervosismo e confirmado que sabia da condição de procurado. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso está relacionado a uma investigação iniciada em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde o mesmo homem já havia sido preso em flagrante. Na ocasião, ele foi localizado em uma paróquia, no bairro Morada do Vale 1, acompanhado de um adolescente, sob suspeita de favorecimento à prostituição. Segundo informações divulgadas sobre a investigação, ele teria oferecido dinheiro para encontros com meninos da região.