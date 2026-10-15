As lojas de fantasias de Jundiaí projetam crescimento de 20% a 30% na procura e nas vendas para o Halloween deste ano. O movimento começou no início de outubro, com consumidores antecipando reservas e buscando opções para festas em escolas, condomínios e encontros entre amigos e familiares. O Halloween será celebrado em 31 de outubro.

Na loja de aluguel de fantasias de Ivone Rinaldi, no Jardim São Bento, as reservas para o dia 31 começaram há cerca de um mês. A comerciante espera aumento de 30% na procura em relação a 2025. “As pessoas estão vindo antes porque sabem que, na última hora, pode ser mais complicado encontrar a fantasia que querem. Tem aluguel para escola, condomínio, crianças e adultos que organizam festas particulares”, conta.

Bruxas e vampiros continuam entre os personagens mais procurados, mas há clientes que optam por peças simples para economizar. “Tem gente que aluga só uma capa, coloca um vestido preto que já tem e monta a fantasia. Tento manter os preços porque, se ficar muito caro, as pessoas acabam preferindo comprar pela internet”, explica Ivone.