As lojas de fantasias de Jundiaí projetam crescimento de 20% a 30% na procura e nas vendas para o Halloween deste ano. O movimento começou no início de outubro, com consumidores antecipando reservas e buscando opções para festas em escolas, condomínios e encontros entre amigos e familiares. O Halloween será celebrado em 31 de outubro.
Na loja de aluguel de fantasias de Ivone Rinaldi, no Jardim São Bento, as reservas para o dia 31 começaram há cerca de um mês. A comerciante espera aumento de 30% na procura em relação a 2025. “As pessoas estão vindo antes porque sabem que, na última hora, pode ser mais complicado encontrar a fantasia que querem. Tem aluguel para escola, condomínio, crianças e adultos que organizam festas particulares”, conta.
Bruxas e vampiros continuam entre os personagens mais procurados, mas há clientes que optam por peças simples para economizar. “Tem gente que aluga só uma capa, coloca um vestido preto que já tem e monta a fantasia. Tento manter os preços porque, se ficar muito caro, as pessoas acabam preferindo comprar pela internet”, explica Ivone.
Na Vila Arens, Renata Capitani, proprietária de uma loja de fantasias, projeta crescimento de 20% nas vendas neste ano. Ela percebe que a procura começou mais cedo e destaca a participação de condomínios nas comemorações, além das festas familiares. “Desde o começo de outubro, as pessoas estão procurando fantasias, e o Halloween promete. Os condomínios também aderiram bastante às festas em Jundiaí”, afirma.
Acessórios em alta
Além das fantasias, o Halloween movimenta segmentos como decoração, maquiagem, papelaria, doces e gastronomia. O Sincomercio já apontou esses setores entre os que podem se beneficiar da data, que ganhou espaço em festas escolares, condomínios, empresas e encontros entre vizinhos. Maquiagens de terror, perucas e máscaras com luzes de LED estão entre os itens procurados. Renata também observa a busca por personagens como princesas e super-heróis, adaptados para o Halloween. “As pessoas querem fazer uma pintura no rosto e no corpo para dar mais vida ao personagem. Tem gente que acrescenta um machucado para entrar no clima”, explica.
No Centro, Elza Hespanhol, proprietária de uma loja de fantasias, relata que as vendas estão 30% maiores em relação ao mesmo período do ano passado. Caveiras, Drácula, bruxas e personagens de Pânico estão entre os mais procurados, além de acessórios para completar os figurinos. Os preços das fantasias variam de R$ 99 a R$ 240, e a procura inclui opções para famílias inteiras. “Está 30% melhor que no ano passado. Desde o começo do mês já estamos vendendo bastante. São as mesmas fantasias do ano passado, mas em maior quantidade”, afirma Elza.
Comentários
1 Comentários
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Marco Rodrigues 1 dia atrasUé! Mas o país não está na maior crise da sua história? Quem é que tem dinheiro para gastar com fantasia de halloween?