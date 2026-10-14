Jundiaí recebe, nesta sexta-feira (16), uma apresentação gratuita do Coro Itinerante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). O espetáculo será realizado das 20h às 21h, no Teatro Polytheama, com o objetivo de ampliar o acesso à música de concerto e aproximar o público da música erudita.
Os ingressos poderão ser retirados a partir das 10h30 do dia do evento, tanto na bilheteria do teatro quanto pela plataforma Sympla. A entrada é gratuita.
A apresentação faz parte do projeto Osesp Itinerante, iniciativa administrada pela Fundação Osesp, instituição sem fins lucrativos responsável pela manutenção da orquestra, de coros acadêmicos e de projetos educacionais.
Desde 2008, o projeto percorre cidades do interior paulista com apresentações gratuitas em teatros, igrejas e espaços ao ar livre. Até 2025, a iniciativa já havia passado por quase 70 municípios e realizado cerca de 340 apresentações em todo o estado.
A proposta é contribuir para a difusão cultural e a democratização do acesso à música de concerto, levando apresentações musicais a diferentes públicos.
Serviço
Coro Itinerante da Osesp
Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Horário: das 20h às 21h
Local: Teatro Polytheama, em Jundiaí
Entrada: gratuita
Ingressos: retirada a partir das 10h30 do dia do evento, na bilheteria do teatro ou pela plataforma Sympla.