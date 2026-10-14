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TEATRO POLYTHEAMA

Coro Itinerante da Osesp faz apresentação gratuita em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jundiaí recebe, nesta sexta-feira (16), uma apresentação gratuita do Coro Itinerante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). O espetáculo será realizado das 20h às 21h, no Teatro Polytheama, com o objetivo de ampliar o acesso à música de concerto e aproximar o público da música erudita.

Os ingressos poderão ser retirados a partir das 10h30 do dia do evento, tanto na bilheteria do teatro quanto pela plataforma Sympla. A entrada é gratuita.

A apresentação faz parte do projeto Osesp Itinerante, iniciativa administrada pela Fundação Osesp, instituição sem fins lucrativos responsável pela manutenção da orquestra, de coros acadêmicos e de projetos educacionais.

Desde 2008, o projeto percorre cidades do interior paulista com apresentações gratuitas em teatros, igrejas e espaços ao ar livre. Até 2025, a iniciativa já havia passado por quase 70 municípios e realizado cerca de 340 apresentações em todo o estado.

A proposta é contribuir para a difusão cultural e a democratização do acesso à música de concerto, levando apresentações musicais a diferentes públicos.

Serviço

Coro Itinerante da Osesp

Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026

  • Horário: das 20h às 21h

  • Local: Teatro Polytheama, em Jundiaí

  • Entrada: gratuita

  • Ingressos: retirada a partir das 10h30 do dia do evento, na bilheteria do teatro ou pela plataforma Sympla.

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