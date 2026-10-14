O Consultório na Rua, serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado ao cuidado de pessoas em situação de rua, agora tem mais uma equipe em Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde do município. O segundo grupo chega para ampliar a atuação do projeto e levar atendimento em saúde a quem mais precisa, diretamente nos locais onde essas pessoas estão.
Assim como a primeira, a nova equipe também conta com sete profissionais e atua na modalidade III, que inclui atendimento médico, além dos demais cuidados oferecidos pela equipe multiprofissional. São oferecidas consultas, curativos, escuta psicológica, realização de exames e testagens, ações de planejamento familiar e distribuição de insumos.
A ampliação permite que o serviço chegue a mais territórios, fortalecendo o acesso à saúde de pessoas que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para procurar atendimento nas unidades convencionais.
Até então, a primeira equipe tinha como referência regiões como São Camilo, Ponte São João, Sorocabana, Fepasa, Vila Marlene e parte do Centro. Agora, com o reforço, o Consultório na Rua amplia a frequência das ações na região central e passa a realizar atendimentos regulares também no Tamoio, Vila Esperança e Novo Horizonte. Entre julho e setembro de 2026, a segunda equipe realizou 460 atendimentos, contribuindo para ampliar o alcance do serviço no município.
A expansão foi planejada a partir da identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade nesses territórios. Com a segunda equipe, o município amplia a capacidade de atuação e passa a manter uma presença mais constante nessas regiões, favorecendo a criação de vínculos e o acompanhamento contínuo dos pacientes.
Considerando a atuação das duas equipes, foram registrados 2.380 atendimentos entre abril e setembro de 2026, período contabilizado a partir da implantação do prontuário eletrônico no serviço.
“Essa ampliação significa estar mais perto de pessoas que precisam de cuidado, mas nem sempre conseguem acessar os serviços de saúde. A presença regular das equipes permite construir vínculos de confiança, identificar necessidades e oferecer um acompanhamento que respeita a realidade de cada pessoa. É uma estratégia de ampliação do acesso, mas, acima de tudo, de acolhimento e dignidade”, destaca o coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, Alexandre Sandri.
Criado em Jundiaí em 2014, o Consultório na Rua oferece atendimentos que vão desde consultas médicas, curativos e testagens até orientações de saúde, prevenção de doenças e acolhimento em saúde mental. O trabalho também é articulado com outros serviços da rede municipal, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e equipamentos da Assistência Social, garantindo que o cuidado possa continuar para além das abordagens realizadas nas ruas.