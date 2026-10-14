O Consultório na Rua, serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado ao cuidado de pessoas em situação de rua, agora tem mais uma equipe em Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde do município. O segundo grupo chega para ampliar a atuação do projeto e levar atendimento em saúde a quem mais precisa, diretamente nos locais onde essas pessoas estão.

Assim como a primeira, a nova equipe também conta com sete profissionais e atua na modalidade III, que inclui atendimento médico, além dos demais cuidados oferecidos pela equipe multiprofissional. São oferecidas consultas, curativos, escuta psicológica, realização de exames e testagens, ações de planejamento familiar e distribuição de insumos.

A ampliação permite que o serviço chegue a mais territórios, fortalecendo o acesso à saúde de pessoas que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para procurar atendimento nas unidades convencionais.