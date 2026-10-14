Jundiaí receberá, no dia 22 de outubro, a partir das 18h, o encontro “Estratégias para a Melhor Aposentadoria do Empresário”, organizado pela CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio e o escritório Martinelli Panizza. O objetivo do evento é debater o planejamento da aposentadoria, que faz parte da gestão estratégica de um negócio, além de auxiliar empresários a compreender melhor as possibilidades do planejamento previdenciário.

Durante o encontro, serão apresentadas informações e estratégias que contribuam para que os empresários avaliem suas respectivas situações previdenciárias e compreendam como as decisões relacionadas às contribuições podem influenciar as condições de uma futura aposentadoria.

Temas como a racionalização das contribuições previdenciárias, as possibilidades para buscar um benefício mais vantajoso, as diferentes espécies de benefícios previdenciários e a importância do planejamento de acordo com o histórico de recolhimentos de cada contribuinte serão temas de debate.