Jundiaí receberá, no dia 22 de outubro, a partir das 18h, o encontro “Estratégias para a Melhor Aposentadoria do Empresário”, organizado pela CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio e o escritório Martinelli Panizza. O objetivo do evento é debater o planejamento da aposentadoria, que faz parte da gestão estratégica de um negócio, além de auxiliar empresários a compreender melhor as possibilidades do planejamento previdenciário.
Durante o encontro, serão apresentadas informações e estratégias que contribuam para que os empresários avaliem suas respectivas situações previdenciárias e compreendam como as decisões relacionadas às contribuições podem influenciar as condições de uma futura aposentadoria.
Temas como a racionalização das contribuições previdenciárias, as possibilidades para buscar um benefício mais vantajoso, as diferentes espécies de benefícios previdenciários e a importância do planejamento de acordo com o histórico de recolhimentos de cada contribuinte serão temas de debate.
A programação também contará com exemplos de casos ilustrativos, permitindo aos participantes conhecer situações práticas e ampliar o entendimento sobre o tema.
O planejamento previdenciário é uma ferramenta importante para quem deseja tomar decisões mais conscientes sobre o futuro. Para o empresário, compreender as regras e avaliar as alternativas disponíveis pode contribuir para uma organização financeira mais estratégica ao longo da vida profissional.
Serviço
Estratégias para a Melhor Aposentadoria do Empresário
Data: 22 de outubro
Horário: 18h – recepção | 18h30 – início
Endereço: rua Prudente de Moraes, 584 – Centro, Jundiaí/SP
Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/estrategias-para-a-melhor-aposentadoria-do-empresario/3571983
Evento da CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio e Escritório Martinelli Panizza.