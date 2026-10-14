14 de outubro de 2026
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Gato resgatado em Jundiaí precisa de ajuda para tratamento

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitório é positivo para FIV e FeLV, apresenta alterações no intestino e precisa passar por avaliação com especialista
Vitório é positivo para FIV e FeLV, apresenta alterações no intestino e precisa passar por avaliação com especialista

Resgatado das ruas, o gato Vitório precisa de ajuda para dar continuidade à investigação de um problema de saúde. Positivo para FIV e FeLV, doenças virais que afetam os felinos, ele apresentou alterações no intestino em um exame de ultrassom e está com suspeita de câncer. Agora, precisa passar por um oncologista veterinário e realizar novos exames.

Apesar do resgate, Vitório ainda não conseguiu uma adoção. A responsável pelo animal busca apoio financeiro para custear as próximas etapas do atendimento e oferecer ao gato a oportunidade de receber o tratamento adequado.

O ultrassom abdominal, realizado em outubro, identificou espessamento irregular das paredes intestinais, perda parcial das camadas que formam o tecido em alguns segmentos e aumento de linfonodos. O exame também apontou alterações em outros órgãos. Os resultados precisam ser avaliados pelo médico-veterinário para definir a causa do quadro e os próximos passos.

Como ajudar

Quem quiser contribuir com os custos da investigação e do tratamento pode fazer uma doação via Pix pelo número (11) 91096-8025. A campanha também pede que as informações sejam compartilhadas para alcançar mais pessoas dispostas a ajudar Vitório.

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