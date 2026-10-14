Resgatado das ruas, o gato Vitório precisa de ajuda para dar continuidade à investigação de um problema de saúde. Positivo para FIV e FeLV, doenças virais que afetam os felinos, ele apresentou alterações no intestino em um exame de ultrassom e está com suspeita de câncer. Agora, precisa passar por um oncologista veterinário e realizar novos exames.

Apesar do resgate, Vitório ainda não conseguiu uma adoção. A responsável pelo animal busca apoio financeiro para custear as próximas etapas do atendimento e oferecer ao gato a oportunidade de receber o tratamento adequado.

O ultrassom abdominal, realizado em outubro, identificou espessamento irregular das paredes intestinais, perda parcial das camadas que formam o tecido em alguns segmentos e aumento de linfonodos. O exame também apontou alterações em outros órgãos. Os resultados precisam ser avaliados pelo médico-veterinário para definir a causa do quadro e os próximos passos.