A 9ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas, iniciativa da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí em parceria com a empresa Mila Moto, será realizada no próximo dia 24 exclusivamente para mulheres.

O treinamento é destinado a condutoras devidamente habilitadas na categoria A, que devem utilizar motocicleta e capacete próprios. Ao longo da programação, as participantes terão contato com orientações e atividades voltadas à segurança na condução de motocicletas.

A edição especial integra as ações realizadas durante o mês de outubro e une a abordagem de segurança no trânsito à campanha de conscientização do Outubro Rosa. A iniciativa tem como objetivo contribuir para uma condução mais segura e responsável no trânsito, por meio de atividades teóricas e práticas.

9ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas