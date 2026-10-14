A 9ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas, iniciativa da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí em parceria com a empresa Mila Moto, será realizada no próximo dia 24 exclusivamente para mulheres.
O treinamento é destinado a condutoras devidamente habilitadas na categoria A, que devem utilizar motocicleta e capacete próprios. Ao longo da programação, as participantes terão contato com orientações e atividades voltadas à segurança na condução de motocicletas.
A edição especial integra as ações realizadas durante o mês de outubro e une a abordagem de segurança no trânsito à campanha de conscientização do Outubro Rosa. A iniciativa tem como objetivo contribuir para uma condução mais segura e responsável no trânsito, por meio de atividades teóricas e práticas.
9ª edição do Treinamento para Segurança de Motociclistas
- Data: 24 de outubro
- Horário: das 8h30 às 16h30, com intervalo para almoço
- Local: Paço Municipal – avenida da Liberdade, s/nº, Jardim Botânico, Jundiaí
- Vagas: 20
- Motocicleta e capacete próprios
- Participação: gratuita
Público:
Mulheres habilitadas na categoria A.
Observação:
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente por meio do formulário neste link: forms.gle/VaGKE5aETgjEwsp48