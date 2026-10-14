No Estado de São Paulo, mulheres podem agendar mamografia por telefone. Neste mês, em que há a conscientização da prevenção do câncer de mama com a campanha Outubro Rosa, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça a necessidade das mulheres fazerem o exame. Mamografias podem agendadas gratuitamente pelo telefone 0800 779 0000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. O serviço faz parte do programa Mulheres de Peito, que busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O agendamento é realizado por meio do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp). Mulheres de 50 a 74 anos podem fazer o exame sem pedido médico, apresentando apenas documento de identidade e cartão SUS. Já aquelas com idade entre 35 e 49 anos ou acima de 74 anos precisam apresentar solicitação médica. Para utilizar o serviço, é necessário não ter realizado mamografia nos últimos 12 meses.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2026, a rede pública paulista realizou 4.835.453 mamografias. O número de exames passou de 1.321.924, em 2023, para 1.357.594, em 2024, e chegou a 1.376.746, em 2025. Somente nos primeiros sete meses de 2026, foram realizados outros 779.189 exames.