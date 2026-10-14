14 de outubro de 2026
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Estação Jundiaí vai receber ação voltada à saúde mental

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Iniciativa oferece escuta ativa, acolhimento emocional e mensagens de apoio aos passageiros da Linha 7-Rubi em outubro
Iniciativa oferece escuta ativa, acolhimento emocional e mensagens de apoio aos passageiros da Linha 7-Rubi em outubro

A TIC Trens, em parceria com o Projeto Help, realiza novas ações de acolhimento emocional em estações da Linha 7-Rubi, entre elas, Jundiaí, no dia 13 de outubro. A iniciativa busca incentivar o diálogo sobre o tema, combater preconceitos e reforçar a importância de buscar ajuda em momentos difíceis.

Durante as ativações, das 14h às 16h, os passageiros poderão conhecer o Cantinho do Desabafo, espaço reservado para escuta ativa e acolhimento emocional, onde voluntários capacitados do Projeto Help estarão disponíveis para conversar com quem desejar compartilhar sentimentos e experiências.

A programação também inclui a distribuição de cartinhas com mensagens de incentivo e informações sobre os canais gratuitos de atendimento do projeto, incluindo o WhatsApp, para quem quiser buscar apoio posteriormente.

Entre janeiro e setembro de 2026, as ações realizadas pela TIC Trens em parceria com o Projeto Help já somaram mais de 850 atendimentos individuais e a distribuição de mais de 15 mil cartas com mensagens de incentivo, apoio e orientação aos passageiros da Linha 7-Rubi.

Serviço 
Cantinho do Desabafo, escuta ativa e distribuição de cartinhas
Estação Jundiaí: 13 de outubro de 2026, das 14h às 16h

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