A TIC Trens, em parceria com o Projeto Help, realiza novas ações de acolhimento emocional em estações da Linha 7-Rubi, entre elas, Jundiaí, no dia 13 de outubro. A iniciativa busca incentivar o diálogo sobre o tema, combater preconceitos e reforçar a importância de buscar ajuda em momentos difíceis.

Durante as ativações, das 14h às 16h, os passageiros poderão conhecer o Cantinho do Desabafo, espaço reservado para escuta ativa e acolhimento emocional, onde voluntários capacitados do Projeto Help estarão disponíveis para conversar com quem desejar compartilhar sentimentos e experiências.

A programação também inclui a distribuição de cartinhas com mensagens de incentivo e informações sobre os canais gratuitos de atendimento do projeto, incluindo o WhatsApp, para quem quiser buscar apoio posteriormente.