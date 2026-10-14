Com uma programação repleta de brincadeiras, atividades culturais, esportivas e experiências educativas, o Sesi-SP realizará, em 17 de outubro, a primeira edição do Sesi Diverte. O evento ocorre no Sesi Jundiaí, das 9h às 16h, e convida crianças e famílias para viverem um dia de momentos lúdicos, descobertas e alegria.

O público poderá participar de oficinas de Beach Tennis e Pickleball, apresentação do Núcleo de Dança, Oficinas de Pulseiras, Balangandan e Circo, além de explorar os espaços voltados para brinquedos infláveis. Pensada para diferentes idades, a programação estimula habilidades como memória, criatividade e coordenação motora, além de transformar os espaços das unidades em ambientes de aprendizagem e interação.

“O Sesi Diverte é uma oportunidade de aproximar ainda mais o Sesi da comunidade e proporcionar um dia de convivência, lazer e diversão para toda a família. Queremos que as pessoas ocupem nossos espaços, conheçam o que o Sesi oferece e, principalmente, criem boas memórias juntas. Preparamos essa programação com muito carinho para receber as famílias e celebrar o Dia das Crianças de uma forma especial”, destaca Alexandra Salomão Miamoto, gerente regional do Sesi Jundiaí.