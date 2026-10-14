Com uma programação repleta de brincadeiras, atividades culturais, esportivas e experiências educativas, o Sesi-SP realizará, em 17 de outubro, a primeira edição do Sesi Diverte. O evento ocorre no Sesi Jundiaí, das 9h às 16h, e convida crianças e famílias para viverem um dia de momentos lúdicos, descobertas e alegria.
O público poderá participar de oficinas de Beach Tennis e Pickleball, apresentação do Núcleo de Dança, Oficinas de Pulseiras, Balangandan e Circo, além de explorar os espaços voltados para brinquedos infláveis. Pensada para diferentes idades, a programação estimula habilidades como memória, criatividade e coordenação motora, além de transformar os espaços das unidades em ambientes de aprendizagem e interação.
“O Sesi Diverte é uma oportunidade de aproximar ainda mais o Sesi da comunidade e proporcionar um dia de convivência, lazer e diversão para toda a família. Queremos que as pessoas ocupem nossos espaços, conheçam o que o Sesi oferece e, principalmente, criem boas memórias juntas. Preparamos essa programação com muito carinho para receber as famílias e celebrar o Dia das Crianças de uma forma especial”, destaca Alexandra Salomão Miamoto, gerente regional do Sesi Jundiaí.
A proposta é oferecer um dia especial às crianças e aos adultos, com atividades que estimulem a convivência, a socialização e a diversão. O evento contribui para a criação de memórias afetivas que acompanham as crianças por toda a vida, fortalecendo os vínculos familiares por meio de experiências compartilhadas.
Para participar, basta reservar gratuitamente os ingressos pelo Meu Sesi, através do link https://www.sesisp.org.br/evento/0fa90931-af22-4e2b-b2f1-83a3eea7977b/sesi-diverte-2026, e comparecer à unidade escolhida no dia do evento.
Programação do Sesi Diverte
- 9h - 9h30 | Apresentação Núcleo de Dança
- 9h - 15h30 | Atividade Robótica
- 9h - 15h30 | Oficina de Beach Tennis
- 9h - 15h30 | Oficina de Pickleball
- 9h - 15h30 | Oficinas: Pulseiras / Balangandan / Circo / Pintura Facial
- 10h - 10h30 | Núcleo de Música
- 10h30 - 11h | Guarda-Vidas Mirim
- 10h30 - 11h30 | Mímicas pelo evento
- 11h00 - 11h30 | Aula de Ritmos
- 11h30 - 12h30 | Espetáculo - "Entre Truques e Poemas"
- 14h - 14h30 | Guarda-Vidas Mirim
- 15h - 16h | Espetáculo - "Mimicalado Show"
- Durante todo o evento | Brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos
Sobre o SESI Diverte
Em sua 1ª edição, a iniciativa foi desenvolvida pela área de Lazer e Atividade Física do Sesi-SP, com o objetivo de as crianças explorarem experiências além das telas, e proporcionar momentos de lazer, integração e diversão para famílias e comunidades do entorno das unidades.
A programação reúne atividades para diferentes faixas etárias, com opções de esporte, cultura, recreação e lazer, incluindo brincadeiras tradicionais, gincanas, jogos, oficinas, apresentações culturais, vivências esportivas, desafios lúdicos, brinquedos infláveis, playgrounds e espaços de convivência.
Serviço
Evento: Sesi Diverte
Data: sábado (17)
Horário: 9h às 16h
Local: CAT Sesi Jundiaí
Endereço: avenida Antonio Segre, 695 – Jardim Brasil – Jundiaí
Reserva de ingressos: https://www.sesisp.org.br/evento/0fa90931-af22-4e2b-b2f1-83a3eea7977b/sesi-diverte-2026