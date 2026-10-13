Quem está em busca de emprego terá novas oportunidades em Jundiaí ao longo de outubro. Nesta quarta-feira (14), o programa Emprego da Gente levará mais de 1.300 vagas ao bairro Anhangabaú. Além disso, o Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, receberá processos seletivos de empresas como Coca-Cola FEMSA, CD Renner, Tauste e Klabin.
A ação Emprego da Gente será realizada das 9h às 13h, na Paróquia Santo Antônio, localizada na Avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724. Cerca de 40 empresas participarão da iniciativa, que busca aproximar candidatos e recrutadores e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.
As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego, recolocação profissional ou retorno ao mercado de trabalho.
Seleções no Maxi Shopping
O Espaço Jundiaí Empreendedora também terá uma programação de processos seletivos ao longo do mês. Confira as oportunidades:
16 de outubro — Coca-Cola FEMSA
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Cargo: ajudante operacional;
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Requisito: ensino fundamental completo;
Horário: das 9h às 15h.
19 de outubro — CD Renner
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Total: 380 vagas;
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Cargo: operador de logística;
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Requisito: ensino fundamental completo;
Horário: às 10h;
Orientação: levar currículo e documentos pessoais.
22 de outubro — Tauste
Há oportunidades nas áreas de reposição, açougue, padaria, empacotamento, vendas, cozinha, caixa e peixaria. O processo seletivo será realizado das 9h às 15h.
27 de outubro — Klabin
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Cargo: ajudante de produção;
Público: pessoas com deficiência (PCD);
Requisito: ensino médio completo;
Horário: das 9h às 15h.
As seleções serão realizadas no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping. A recomendação é que os candidatos levem currículo atualizado e documentos pessoais.
Iniciativas para aproximar candidatos e empresas
As ações fazem parte do eixo Emprega+, do programa Desenvolve+, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí.
Além de oferecer oportunidades aos trabalhadores, o Espaço Jundiaí Empreendedora está disponível para empresas interessadas em realizar processos seletivos e encontrar profissionais.
Segundo a diretora de Comércio e Serviços da secretaria, Cida Gibrail, a proposta é aproximar as oportunidades da população e facilitar o contato direto entre candidatos e empregadores.
Serviço
Emprego da Gente
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Data: 14 de outubro, quarta-feira;
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Horário: das 9h às 13h;
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Local: Paróquia Santo Antônio;
Endereço: Avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724, Anhangabaú, Jundiaí.
Processos seletivos
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Local: Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping;
Datas: 16, 19, 22 e 27 de outubro;
Horários: conforme a programação de cada empresa.