Quem está em busca de emprego terá novas oportunidades em Jundiaí ao longo de outubro. Nesta quarta-feira (14), o programa Emprego da Gente levará mais de 1.300 vagas ao bairro Anhangabaú. Além disso, o Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, receberá processos seletivos de empresas como Coca-Cola FEMSA, CD Renner, Tauste e Klabin.

A ação Emprego da Gente será realizada das 9h às 13h, na Paróquia Santo Antônio, localizada na Avenida Dr. Pedro Soares de Camargo, 724. Cerca de 40 empresas participarão da iniciativa, que busca aproximar candidatos e recrutadores e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego, recolocação profissional ou retorno ao mercado de trabalho.

Seleções no Maxi Shopping