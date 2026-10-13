O programa Integra Tietê, do Governo de São Paulo, já conectou cerca de 1,5 milhão de imóveis à rede de esgoto desde 2023. A iniciativa busca ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, reduzir a poluição e recuperar o rio Tietê e seus afluentes. Segundo o governo estadual, as ações retiram dos rios mais de 10 bilhões de litros de esgoto por mês, volume equivalente a cerca de 4 mil piscinas olímpicas.
O programa prevê aproximadamente R$ 25 bilhões em investimentos até 2029. Entre as medidas adotadas estão a expansão da rede de saneamento, a construção de estações de tratamento e a retirada de sedimentos acumulados no leito dos rios.
De acordo com os dados divulgados pelo governo, as obras já beneficiaram cerca de 4,5 milhões de pessoas. Desde o início do programa, foram construídas sete Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e 39 Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), além da implantação de 1.032 quilômetros de tubulações.
Redução da poluição
Um estudo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), divulgado em setembro, apontou uma redução de 29,4% na carga de poluição transportada pelo rio Tietê. O volume passou de 218 toneladas por dia, em 2024, para 154 toneladas por dia, em 2026.
A matéria orgânica presente no esgoto doméstico não tratado reduz a quantidade de oxigênio disponível na água, prejudica a vida aquática e contribui para a formação de odores.
Também foram registradas melhorias em trechos do Médio Tietê e em afluentes da região metropolitana. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, a concentração de Carbono Orgânico Total no Córrego Lavapés caiu de 29 miligramas por litro, em 2024, para uma média de 13 miligramas por litro em 2025 e 2026.
Desassoreamento do rio
Outra frente do Integra Tietê é o desassoreamento, que consiste na retirada de sedimentos acumulados no fundo dos rios. Desde 2023, foram removidos 6,8 milhões de metros cúbicos de material.
Somente em 2025, mais de 2,3 milhões de metros cúbicos de sedimentos foram retirados dos rios Tietê e Pinheiros, volume equivalente a aproximadamente 192 mil caminhões carregados, segundo o governo estadual.
Obras na Grande São Paulo
Uma nova etapa do programa prevê a implantação de 460 quilômetros de tubulações, a construção de 112 Estações Elevatórias de Esgoto e uma Estação de Tratamento de Esgoto.
As intervenções devem atender aos municípios de Osasco, Carapicuíba, São Paulo, Cotia, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Barueri, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar.
A previsão é ampliar o acesso ao saneamento básico para cerca de 1,75 milhão de pessoas que vivem nessas localidades.
O objetivo é aumentar a coleta e o tratamento de esgoto, reduzir o lançamento de dejetos nos rios e melhorar as condições ambientais e a qualidade de vida da população.