O programa Integra Tietê, do Governo de São Paulo, já conectou cerca de 1,5 milhão de imóveis à rede de esgoto desde 2023. A iniciativa busca ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, reduzir a poluição e recuperar o rio Tietê e seus afluentes. Segundo o governo estadual, as ações retiram dos rios mais de 10 bilhões de litros de esgoto por mês, volume equivalente a cerca de 4 mil piscinas olímpicas.

O programa prevê aproximadamente R$ 25 bilhões em investimentos até 2029. Entre as medidas adotadas estão a expansão da rede de saneamento, a construção de estações de tratamento e a retirada de sedimentos acumulados no leito dos rios.

De acordo com os dados divulgados pelo governo, as obras já beneficiaram cerca de 4,5 milhões de pessoas. Desde o início do programa, foram construídas sete Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e 39 Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), além da implantação de 1.032 quilômetros de tubulações.