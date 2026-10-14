Jundiaí proibiu a publicidade de bets em espaços públicos municipais em meio ao avanço dos prejuízos financeiros associados aos jogos on-line. A lei municipal foi aprovada em agosto e, no mês seguinte, uma medida provisória federal determinou a proibição das apostas de quota fixa em todo o país. Proibição que tem justificativa. Entre janeiro e junho de 2026, Jundiaí identificou 52 pessoas em atendimentos da rede municipal de saúde relacionados a problemas com apostas. No mesmo período, o Procon registrou pelo menos 270 reclamações financeiras, muitas associadas ao endividamento com jogos on-line, embora não seja possível separar os casos ligados exclusivamente as bets.
Um jovem de 22 anos, morador do município que prefere não ser identificado, perdeu cerca de R$ 8 mil em apostas e chegou a deixar as contas sem pagar. Ele começou apostando R$ 10 e R$ 20, depois de ver outras pessoas divulgando ganhos. Após algumas vitórias, aumentou os valores e passou a tentar recuperar o dinheiro sempre que perdia. “Mesmo vendo o dinheiro acabar, eu continuava pensando que a próxima aposta poderia resolver tudo. Eu ficava ansioso, pensando em como recuperar o que tinha perdido, e acabava apostando de novo”, relata.
Há alguns meses sem jogar, ele apagou os aplicativos e evita conteúdos que despertam a vontade de apostar. “No começo parecia só uma diversão e uma forma de ganhar um dinheiro extra, mas acabou virando uma preocupação constante. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, seria para não esperar chegar ao fundo do poço para perceber que perdeu o controle.”
Proibição de publicidade e apostas
A Lei Municipal nº 10.634/2026 foi aprovada em 25 de agosto, com 12 votos favoráveis, e proíbe publicidade de apostas em espaços públicos municipais, sob pena de advertência, multa e suspensão da autorização de uso.
No âmbito federal, a Medida Provisória nº 1.394/2026, publicada em 25 de setembro, proibiu as apostas de quota fixa no país. Os sites e aplicativos ficaram indisponíveis a partir de 6 de outubro. O prazo para retirada voluntária dos saldos terminou no dia 5, e os bancos devem devolver os valores restantes até 14 de outubro. A partir do dia 15, a Caixa poderá intermediar as devoluções pendentes.
Endividamento e perda de controle
A dimensão financeira do problema também aparece em pesquisa estadual do Procon-SP. Em 2026, 40% dos entrevistados que apostavam disseram ter dívidas relacionadas aos jogos, 30% gastavam mais de R$ 1 mil por mês e 69% relataram mais perdas do que ganhos. Outros 52% afirmaram já ter comprometido parte significativa da renda, retirado investimentos ou recorrido a empréstimos para apostar.
Segundo o chefe do Procon de Jundiaí, Marcelo Canale, o uso frequente das plataformas pode levar consumidores a comprometer a renda e recorrer ao crédito para continuar apostando. O órgão orienta os consumidores que enfrentarem problemas com as plataformas, inclusive dificuldades para recuperar valores mantidos nas contas. “O uso frequente das plataformas pode levar algumas pessoas a comprometer parte da renda com apostas e, em determinados casos, recorrer ao cartão de crédito, empréstimos ou outras formas de crédito para continuar apostando, aumentando o risco de endividamento”, alerta Canale.
A psicóloga comportamental Thabata Ferreira explica que o problema não depende apenas do valor ou da frequência das apostas, mas da perda de controle e dos prejuízos causados. Entre os sinais estão esconder os jogos, comprometer o orçamento, pensar constantemente em apostar e continuar tentando recuperar o dinheiro perdido. “A presença da perda de controle e dos prejuízos já é um sinal de que essa pessoa precisa buscar ajuda”, explica Thabata.
Segundo ela, a tentativa de recuperar o dinheiro perdido pode alimentar um ciclo difícil de interromper. Em Jundiaí, quem enfrenta problemas relacionados às apostas pode procurar atendimento pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com acompanhamento definido conforme cada caso.