Jundiaí proibiu a publicidade de bets em espaços públicos municipais em meio ao avanço dos prejuízos financeiros associados aos jogos on-line. A lei municipal foi aprovada em agosto e, no mês seguinte, uma medida provisória federal determinou a proibição das apostas de quota fixa em todo o país. Proibição que tem justificativa. Entre janeiro e junho de 2026, Jundiaí identificou 52 pessoas em atendimentos da rede municipal de saúde relacionados a problemas com apostas. No mesmo período, o Procon registrou pelo menos 270 reclamações financeiras, muitas associadas ao endividamento com jogos on-line, embora não seja possível separar os casos ligados exclusivamente as bets.

Um jovem de 22 anos, morador do município que prefere não ser identificado, perdeu cerca de R$ 8 mil em apostas e chegou a deixar as contas sem pagar. Ele começou apostando R$ 10 e R$ 20, depois de ver outras pessoas divulgando ganhos. Após algumas vitórias, aumentou os valores e passou a tentar recuperar o dinheiro sempre que perdia. “Mesmo vendo o dinheiro acabar, eu continuava pensando que a próxima aposta poderia resolver tudo. Eu ficava ansioso, pensando em como recuperar o que tinha perdido, e acabava apostando de novo”, relata.

Há alguns meses sem jogar, ele apagou os aplicativos e evita conteúdos que despertam a vontade de apostar. “No começo parecia só uma diversão e uma forma de ganhar um dinheiro extra, mas acabou virando uma preocupação constante. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, seria para não esperar chegar ao fundo do poço para perceber que perdeu o controle.”