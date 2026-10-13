O Fundo Social de São Paulo está com inscrições abertas para 885 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas serão realizadas entre os dias 26 de outubro e 6 de novembro, em 24 unidades distribuídas pela capital, Grande São Paulo e interior do estado.

As formações têm carga horária de 40 horas e abrangem seis áreas: Beleza e Bem-Estar, Moda e Arte, Construção Civil, Gastronomia, Informática e Administração e Empreendedorismo. Os participantes que concluírem os cursos receberão certificado.

A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação FAT, responsável pela equipe técnica e pedagógica das capacitações. Há turmas disponíveis nos períodos da manhã, tarde e noite.