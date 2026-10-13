O Fundo Social de São Paulo está com inscrições abertas para 885 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas serão realizadas entre os dias 26 de outubro e 6 de novembro, em 24 unidades distribuídas pela capital, Grande São Paulo e interior do estado.
As formações têm carga horária de 40 horas e abrangem seis áreas: Beleza e Bem-Estar, Moda e Arte, Construção Civil, Gastronomia, Informática e Administração e Empreendedorismo. Os participantes que concluírem os cursos receberão certificado.
A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação FAT, responsável pela equipe técnica e pedagógica das capacitações. Há turmas disponíveis nos períodos da manhã, tarde e noite.
Onde estão as vagas
As oportunidades estão distribuídas entre 10 unidades dos Centros de Integração da Cidadania (CICs) e 14 Praças da Cidadania.
Nos CICs, as aulas serão oferecidas nas unidades de Campinas, Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos, além dos polos Feitiço da Vila, Grajaú, Imigrante, Leste, Norte, Oeste e Sul, na capital paulista.
Já nas Praças da Cidadania, há vagas em Diadema, Embu das Artes, Guarulhos, Hortolândia, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André e São Bernardo do Campo, além das unidades de São José do Rio Preto e Paraisópolis, na capital.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site https://cursofussp.sp.gov.br/. O prazo vai até 27 de outubro, segundo dia de aulas, conforme a disponibilidade de vagas.
O programa Escolas de Qualificação Profissional tem como objetivo ampliar o acesso à formação, incentivar a geração de renda e facilitar a inserção ou reinserção no mercado de trabalho, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.