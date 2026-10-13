O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As oportunidades incluem capacitações nas áreas de gestão, melhoria de processos e construção civil, além de um workshop de pão de leite em pó.

As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de outubro, pelo sistema de inscrição do Fundo Social. A pré-inscrição não garante a vaga, e a seleção dos participantes será realizada por ordem de envio dos formulários.

Entre os cursos oferecidos estão Yellow Belt em Lean Seis Sigma, com 22 vagas e carga horária de 40 horas. As aulas começam em 20 de outubro e seguem até 18 de novembro, às terças e quartas-feiras, das 13h às 17h. Para participar, é necessário ter concluído o ensino fundamental e idade mínima de 16 anos.