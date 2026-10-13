O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As oportunidades incluem capacitações nas áreas de gestão, melhoria de processos e construção civil, além de um workshop de pão de leite em pó.
As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de outubro, pelo sistema de inscrição do Fundo Social. A pré-inscrição não garante a vaga, e a seleção dos participantes será realizada por ordem de envio dos formulários.
Entre os cursos oferecidos estão Yellow Belt em Lean Seis Sigma, com 22 vagas e carga horária de 40 horas. As aulas começam em 20 de outubro e seguem até 18 de novembro, às terças e quartas-feiras, das 13h às 17h. Para participar, é necessário ter concluído o ensino fundamental e idade mínima de 16 anos.
Outra opção é o curso de Liderança para Gestão Operacional, que oferece 22 vagas e carga horária de 40 horas. As aulas serão realizadas de 3 a 23 de novembro, de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h. Os interessados devem ter ensino médio completo e, no mínimo, 18 anos.
Já o curso de Técnicas para Assentamento de Revestimentos Cerâmicos em Canteiro de Obras conta com 15 vagas e carga horária de 60 horas. A formação será realizada de 3 de novembro a 15 de dezembro, às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 22h. É necessário ter concluído o ensino fundamental e ter pelo menos 18 anos.
As aulas dos três cursos serão realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, anexo ao Parque da Uva, no bairro Anhangabaú.
De acordo com o Fundo Social, as capacitações buscam ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, aprimoramento profissional e geração de renda.
Os interessados podem consultar as informações e realizar a pré-inscrição pelo site: https://web.jundiai.sp.gov.br/PMJ/EV/evento/fundosocial.
A seleção seguirá a ordem de envio dos formulários, considerando hora, minuto e segundo. Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. Os selecionados para as formações em parceria com o Senai receberão uma mensagem pelo WhatsApp para confirmar a matrícula e enviar os documentos exigidos.