Há previsão de chuvas persistentes entre hoje (13) e quinta-feira (15) em Jundiaí. De acordo com o boletim da Defesa Civil de São Paulo, a atuação de sistemas meteorológicos deve provocar instabilidades em grande parte do Estado, com períodos de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente na quarta-feira (14) e na quinta-feira.

As precipitações podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo. O volume acumulado de chuva também pode ser expressivo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos.

A persistência da chuva pode deixar o solo encharcado, reduzindo sua capacidade de absorver novas precipitações e aumentando a possibilidade de ocorrências. Por isso, a orientação é que os moradores mantenham a atenção às condições do tempo e acompanhem os comunicados oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura de Jundiaí.

Cuidados durante as chuvas