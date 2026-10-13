Há previsão de chuvas persistentes entre hoje (13) e quinta-feira (15) em Jundiaí. De acordo com o boletim da Defesa Civil de São Paulo, a atuação de sistemas meteorológicos deve provocar instabilidades em grande parte do Estado, com períodos de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente na quarta-feira (14) e na quinta-feira.
As precipitações podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo. O volume acumulado de chuva também pode ser expressivo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos.
A persistência da chuva pode deixar o solo encharcado, reduzindo sua capacidade de absorver novas precipitações e aumentando a possibilidade de ocorrências. Por isso, a orientação é que os moradores mantenham a atenção às condições do tempo e acompanhem os comunicados oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura de Jundiaí.
Cuidados durante as chuvas
A população deve evitar atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de veículo, e não deve tentar passar por trechos com enxurradas. Também é importante evitar permanecer próximo a árvores, postes e estruturas vulneráveis durante tempestades, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
Ao identificar situações de vento, é importante procurar ficar longe de placas, outdoors e marquises, mantendo a atenção e zelando pela proteção. Em caso de granizo, evitar ficar em áreas abertas ou debaixo de árvores. O ideal é aguardar passar, sempre em local seguro e abrigado. A orientação é não se aproximar de áreas inundadas para observar a situação e não estacionar veículos em locais sujeitos a alagamentos. Durante tempestades com raios, deve-se procurar abrigo seguro, longe de árvores isoladas e estruturas que possam ser atingidas pelo vento.
Telefones de emergência
Em caso de necessidade, os moradores podem acionar os seguintes serviços:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
- Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060, também pelo aplicativo 153 Jundiaí
- Polícia Militar: 190
- Samu: 192
A prevenção e a atenção aos alertas meteorológicos são fundamentais para reduzir riscos e proteger vidas durante períodos de chuva intensa.