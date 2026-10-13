Planejar a educação para os próximos dez anos, considerando os desafios atuais, as necessidades dos estudantes e as transformações da sociedade. É com esse objetivo que a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), avança na construção do Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036, documento que estabelecerá as prioridades, metas e estratégias para orientar as políticas públicas educacionais da cidade na próxima década.

O trabalho parte de um diagnóstico das 102 unidades escolares da rede municipal e de oficinas que analisaram os 19 objetivos previstos no Plano Nacional de Educação (PNE). Esse levantamento permite identificar avanços, desafios e particularidades de cada território, contribuindo para a elaboração de um planejamento alinhado às necessidades das comunidades escolares.

Na quinta-feira (8), a prefeitura fez uma sessão plenária no Auditório da Câmara Municipal, reunindo representantes da área educacional para apresentar as etapas de elaboração do novo plano e reforçar a importância da participação coletiva na definição dos caminhos da educação em Jundiaí.