Planejar a educação para os próximos dez anos, considerando os desafios atuais, as necessidades dos estudantes e as transformações da sociedade. É com esse objetivo que a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), avança na construção do Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036, documento que estabelecerá as prioridades, metas e estratégias para orientar as políticas públicas educacionais da cidade na próxima década.
O trabalho parte de um diagnóstico das 102 unidades escolares da rede municipal e de oficinas que analisaram os 19 objetivos previstos no Plano Nacional de Educação (PNE). Esse levantamento permite identificar avanços, desafios e particularidades de cada território, contribuindo para a elaboração de um planejamento alinhado às necessidades das comunidades escolares.
Na quinta-feira (8), a prefeitura fez uma sessão plenária no Auditório da Câmara Municipal, reunindo representantes da área educacional para apresentar as etapas de elaboração do novo plano e reforçar a importância da participação coletiva na definição dos caminhos da educação em Jundiaí.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, reforçou que o planejamento deve reconhecer as conquistas da cidade e, ao mesmo tempo, preparar a rede de ensino para os desafios dos próximos anos.“Estamos iniciando, com responsabilidade e esperança, a construção do Plano Municipal de Educação, respeitando a história de Jundiaí, reconhecendo os avanços conquistados e olhando com sensibilidade para os desafios atuais. O futuro da educação é uma construção coletiva e pertence a toda a cidade”, afirmou.
Planejamento para o futuro
A elaboração do PME 2026-2036 ocorre em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecido pela Lei Federal nº 15.388, de 14 de abril de 2026, que define objetivos, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação brasileira.
O diretor do Departamento de Ciência de Dados Educacionais, Luiz Carlos Gesqui, explicou a importância de envolver diferentes setores da sociedade nesse processo. “A construção precisa envolver diferentes segmentos, incluindo instituições públicas e privadas, conselhos e a comunidade, para que o planejamento considere as necessidades educacionais do município”, destacou Gesqui.
População poderá contribuir com a construção do plano
A participação da sociedade será uma das etapas fundamentais da elaboração do PME. Entre os dias 9 de outubro e 10 de novembro, a população poderá acessar o Portal da Educação e apresentar contribuições por meio deste formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2K4RWtv5Nm4RWAa93oN1WXfHjRHidQE6EB2MpkT8zbuERQ/viewform
O processo também contará com plenárias temáticas nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro, sempre às 18h30, realizadas nas Emebs Judith Almeida Curado Arruda (Cidade Nova), Deputado Ranieri Mazzilli (Vila Esperança) e Ivo de Bona (Almerinda Chaves) e no Complexo Argos (Centro), respectivamente. Os encontros permitirão aprofundar as discussões sobre os principais desafios e prioridades da educação municipal.
A plenária final está prevista para 28 de novembro, às 13h, no Argos.
Após essa etapa, as contribuições serão analisadas para a consolidação dos objetivos, metas e estratégias do PME 2026-2036. O documento dará origem a um projeto de lei que será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal.