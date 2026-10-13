13 de outubro de 2026
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LUTO

Cantor Netinho morre aos 60 anos

Por Redação | Das Agências
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ícone do axé, o artista ficou conhecido principalmente pela música Mila, que embalou os anos 1990
Ícone do axé, o artista ficou conhecido principalmente pela música Mila, que embalou os anos 1990

O cantor Netinho, Ernesto de Souza Andrade Júnior, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O artista, que ficou nacionalmente conhecido com o hit Milla, nos anos 1990, era ícone do axé no país. Ele enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano.

O diagnóstico de câncer aconteceu em em 22 de março de 2025, um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Antes disso, em 2013, o músico sofreu três acidentes vasculares cerebrais que causaram, entre outros problemas, perda da voz.

Netinho nasceu em Santo Antônio de Jesus, cidade do recôncavo baiano. Aos 10 anos, se mudou com a família para Salvador, onde teve contato com a música. Ganhou um violão aos 14 anos e, posteriormente, começou a fazer faculdade de Engenharia Civil. Na época, conciliava os estudos com pequenos shows. Em 1988, Netinho estreou como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador e, no mesmo ano, estourou em todo o país com o sucesso "Beijo na Boca". Com "Milla", alcançou o Brasil inteiro. Depois, como empresário, teve um grande estúdio de gravações e mixagem no Rio de Janeiro.

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