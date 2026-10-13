Estão abertas as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS). Com mais de 21 mil vagas, das quais 7.920 são destinadas ao ingresso via Provão Paulista, os candidatos poderão conferir todas as opções de cursos e se inscrever até o dia 6 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Em Jundiaí, a Fatec Deputado Ary Fossen tem 248 vagas distribuídas em nove cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (23 vagas); Ciência de Dados (25 vagas); Defesa Cibernética (25 vagas); Gestão Ambiental (25 vagas); Gestão da Tecnologia da Informação (25 vagas); Gestão de Eventos (25 vagas); Gestão de Logística Integrada (50 vagas); Gestão Empresarial (25 vagas); e Sistemas Embarcados (25 vagas).

A prova será realizada em 13 de dezembro, e a taxa de inscrição é de R$ 90. Podem participar candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Também é permitida a participação de estudantes na condição de treineiros.