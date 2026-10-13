Estão abertas as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS). Com mais de 21 mil vagas, das quais 7.920 são destinadas ao ingresso via Provão Paulista, os candidatos poderão conferir todas as opções de cursos e se inscrever até o dia 6 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.
Em Jundiaí, a Fatec Deputado Ary Fossen tem 248 vagas distribuídas em nove cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (23 vagas); Ciência de Dados (25 vagas); Defesa Cibernética (25 vagas); Gestão Ambiental (25 vagas); Gestão da Tecnologia da Informação (25 vagas); Gestão de Eventos (25 vagas); Gestão de Logística Integrada (50 vagas); Gestão Empresarial (25 vagas); e Sistemas Embarcados (25 vagas).
A prova será realizada em 13 de dezembro, e a taxa de inscrição é de R$ 90. Podem participar candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Também é permitida a participação de estudantes na condição de treineiros.
Neste processo seletivo, o vestibular irá contar com novas unidades e cursos inéditos em diversas regiões do estado de São Paulo. Com 96 unidades, as Fatecs oferecem mais de 100 opções de cursos em áreas como tecnologia da informação, engenharias, gestão, logística, agronegócio, turismo, gestão de pessoas e outros.
Inscrição
Para participar do processo seletivo, é preciso consultar o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição on-line e responder ao questionário socioeconômico. Além de indicar um curso como primeira opção e outro como segunda opção, em qualquer Fatec e período disponíveis.
O pagamento da taxa pode ser feito em agências bancárias, por internet banking ou cartão de crédito, por meio da ferramenta Getnet, até o prazo final das inscrições. A confirmação ocorrerá somente após a compensação do pagamento.
As Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet para interessados que precisarem. Para consultar datas e horários de atendimento, o candidato deve entrar em contato diretamente com a unidade.
Pontuação Acrescida
O Sistema de Pontuação Acrescida do CPS concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou 13% no caso de acumulação dos dois critérios. Cabe ao candidato verificar na portaria do processo seletivo se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.
Outras informações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br.