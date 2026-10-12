Fiéis participaram, na noite desta segunda-feira (12), de uma procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em Jundiaí. A celebração religiosa marcou o feriado de 12 de outubro, data dedicada à santa, e reuniu devotos em um momento de fé, oração e devoção.

A procissão fez parte das manifestações religiosas realizadas em homenagem à santa, cuja devoção reúne milhões de brasileiros todos os anos, em todo Brasil. Durante a celebração, os participantes expressaram sua fé e prestaram homenagens à padroeira do país.

O dia 12 de outubro é uma das datas mais importantes do calendário católico brasileiro, marcado por missas, procissões e outras celebrações religiosas em diversas cidades.