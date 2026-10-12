12 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A programação em Jundiaí integrou as homenagens a Nossa Senhora Aparecida, reforçando a tradição religiosa e a devoção dos fiéis
A programação em Jundiaí integrou as homenagens a Nossa Senhora Aparecida, reforçando a tradição religiosa e a devoção dos fiéis

Fiéis participaram, na noite desta segunda-feira (12), de uma procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em Jundiaí. A celebração religiosa marcou o feriado de 12 de outubro, data dedicada à santa, e reuniu devotos em um momento de fé, oração e devoção.

A procissão fez parte das manifestações religiosas realizadas em homenagem à santa, cuja devoção reúne milhões de brasileiros todos os anos, em todo Brasil. Durante a celebração, os participantes expressaram sua fé e prestaram homenagens à padroeira do país.

O dia 12 de outubro é uma das datas mais importantes do calendário católico brasileiro, marcado por missas, procissões e outras celebrações religiosas em diversas cidades.

A programação em Jundiaí integrou as homenagens a Nossa Senhora Aparecida, reforçando a tradição religiosa e a devoção dos fiéis.

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