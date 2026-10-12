A atividade integra as ações da SMCULT para aproximar a população de diferentes linguagens artísticas e levar a programação cultural para os bairros. O CineSolarzinho já esteve em Jundiaí em outras edições e retorna ao município com uma proposta que alia cinema, sustentabilidade, ciência, tecnologia e cultura de paz.

Uma noite de cinema ao ar livre, com direito a pipoca e muita diversão, espera pelas crianças da Vila Ana nesta quinta-feira (15). A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), recebe mais uma edição do CineSolarzinho, com uma programação que reúne cinema, acessibilidade, sustentabilidade, ciência e tecnologia.

A programação começa às 18h30, com a primeira sessão, que reúne curtas-metragens. Às 19h30, será exibido o filme “O Menino e o Panda”. A programação conta com recursos de acessibilidade, ampliando o acesso à experiência cinematográfica para o público.

Além das sessões, o público poderá conhecer o furgão do CineSolar, que funciona como uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. O veículo é equipado com placas solares, que geram a energia utilizada nas atividades. A criançada também poderá aproveitar a distribuição gratuita de pipoca.

A programação é gratuita e não é necessário retirar ingresso. O evento será realizado na quadra da Vila Ana, localizada na Avenida Doutor Paulo Moutram, 440. Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para a Comunidade Santa Ana e São Joaquim, na Rua José Schioser, 65, também na Vila Ana.