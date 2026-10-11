O tradicional Encontro de Corais de Jundiaí está de volta. Em sua 37ª edição, o evento reúne, entre os dias 17 e 24 de outubro, grupos de Jundiaí e de diferentes municípios do Estado de São Paulo para uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro e na Igreja da Barreira. Com classificação livre, o encontro integra o calendário cultural da cidade e valoriza a música coral como espaço de convivência e troca.
Ao longo dos oito dias de programação, serão realizadas 12 sessões, com apresentações de corais infantis, infantojuvenis e adultos, em diferentes formações e repertórios. O público poderá acompanhar grupos de Jundiaí e de outras cidades em apresentações que celebram a diversidade e a tradição do canto coral.
A programação completa, com os grupos participantes, horários e locais de cada apresentação, está disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT): https://cultura.jundiai.sp.gov.br/encontrodecorais/
Para o diretor de Cultura, William Ramos, a realização de mais uma edição reforça a importância do evento para a cidade. “O 37º Encontro de Corais reafirma uma tradição construída ao longo de décadas em Jundiaí, valorizando o canto coral e promovendo o intercâmbio entre grupos de diferentes cidades, além de fortalecer a cultura como espaço de convivência, troca e participação”, destaca.
Serviço
37º Encontro de Corais de Jundiaí
Data: de 17 a 24 de outubro de 2026
Locais: Sala Glória Rocha – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (Rua Barão de Jundiaí, 1093, Centro) e Igreja da Barreira (Av. Itatiba, 273, Vila Liberdade)
Programação: sessões nos dias 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 de outubro
Entrada: gratuita
Classificação: livre