O tradicional Encontro de Corais de Jundiaí está de volta. Em sua 37ª edição, o evento reúne, entre os dias 17 e 24 de outubro, grupos de Jundiaí e de diferentes municípios do Estado de São Paulo para uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro e na Igreja da Barreira. Com classificação livre, o encontro integra o calendário cultural da cidade e valoriza a música coral como espaço de convivência e troca.

Ao longo dos oito dias de programação, serão realizadas 12 sessões, com apresentações de corais infantis, infantojuvenis e adultos, em diferentes formações e repertórios. O público poderá acompanhar grupos de Jundiaí e de outras cidades em apresentações que celebram a diversidade e a tradição do canto coral.

A programação completa, com os grupos participantes, horários e locais de cada apresentação, está disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT): https://cultura.jundiai.sp.gov.br/encontrodecorais/