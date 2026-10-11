A Câmara Municipal de Jundiaí registrou mais de 600 projetos de lei e de lei complementar em 2025 e outros cerca de 400 até 9 de outubro de 2026, segundo levantamento realizado no sistema legislativo da Casa. Desse total, mais de 200 propostas de 2025 e mais de 100 de 2026 constam como aprovadas e transformadas em lei. As iniciativas tratam de diferentes assuntos, desde a criação de programas e novas regras até homenagens e denominações de ruas e prédios públicos.

Para conhecer os resultados desse trabalho, o Jornal de Jundiaí contatou os 19 vereadores e solicitou informações sobre projetos apresentados, leis aprovadas e medidas que já produziram efeitos para a população. Nem todos responderam até o fechamento desta reportagem. O vereador Tiago Leandro (PL) justificou o não envio por motivos de tratamento de saúde.

As respostas mostram que a aprovação de uma proposta é uma etapa do processo. Algumas leis já estão em vigor ou resultaram em ações, enquanto outras ainda precisam de providências para que os benefícios previstos cheguem aos moradores.