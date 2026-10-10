A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, leva a Louveira a exposição itinerante “Ferrovia São Paulo-Campinas: trilhos que transformam cidades”. A mostra passará por três espaços do município entre 10 de outubro e 19 de novembro, convidando o público a conhecer a história da ferrovia e sua contribuição para o desenvolvimento regional, além das perspectivas para o futuro da mobilidade no estado de São Paulo.

A exposição será aberta ao público no dia 10 de outubro, durante o evento de Ferromodelismo, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade. Em seguida, ficará em cartaz na estação ferroviária de Louveira, de 13 a 30 de outubro, e no saguão da Secretaria da Cultura e Turismo, de 30 de outubro a 19 de novembro, ampliando as oportunidades de visitação.

Com painéis informativos e registros fotográficos, a mostra percorre diferentes momentos da história ferroviária, desde o ciclo do café, nos tempos do Brasil Império, até a chegada das locomotivas elétricas e os atuais projetos de modernização da TIC Trens. Entre os destaques está a implantação do primeiro projeto estruturado de trem de média velocidade do país, o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que vai ligar São Paulo a Campinas, com uma parada em Jundiaí, em 2031, além do Trem Intermetropolitano (TIM), serviço parador com início previsto para 2029 que ligará Jundiaí a Campinas, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.