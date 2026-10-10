A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, leva a Louveira a exposição itinerante “Ferrovia São Paulo-Campinas: trilhos que transformam cidades”. A mostra passará por três espaços do município entre 10 de outubro e 19 de novembro, convidando o público a conhecer a história da ferrovia e sua contribuição para o desenvolvimento regional, além das perspectivas para o futuro da mobilidade no estado de São Paulo.
A exposição será aberta ao público no dia 10 de outubro, durante o evento de Ferromodelismo, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade. Em seguida, ficará em cartaz na estação ferroviária de Louveira, de 13 a 30 de outubro, e no saguão da Secretaria da Cultura e Turismo, de 30 de outubro a 19 de novembro, ampliando as oportunidades de visitação.
Com painéis informativos e registros fotográficos, a mostra percorre diferentes momentos da história ferroviária, desde o ciclo do café, nos tempos do Brasil Império, até a chegada das locomotivas elétricas e os atuais projetos de modernização da TIC Trens. Entre os destaques está a implantação do primeiro projeto estruturado de trem de média velocidade do país, o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que vai ligar São Paulo a Campinas, com uma parada em Jundiaí, em 2031, além do Trem Intermetropolitano (TIM), serviço parador com início previsto para 2029 que ligará Jundiaí a Campinas, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.
A iniciativa busca valorizar a memória ferroviária e mostrar como os trilhos contribuíram para a transformação de bairros em municípios e polos industriais ao longo dos últimos dois séculos. A exposição também destaca a evolução das estações e a importância estratégica da conexão entre a capital paulista, a Região Metropolitana e o interior do estado.
A mostra integra a programação itinerante da TIC Trens e também está em cartaz em Vinhedo, no Centro Cultural do município, até 6 de novembro. A iniciativa reforça o compromisso da concessionária com a valorização do patrimônio ferroviário e a aproximação da população com a história e o futuro da mobilidade sobre trilhos.
Serviço
Exposição “Ferrovia São Paulo-Campinas: trilhos que transformam cidades” em Louveira
Local: Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade
Data: 10 de outubro de 2026
Local: Subestação
Horário: das 9h às 18h
Endereço: Rua Armando Steck, 184, Jardim Niero/Centro
Local: Estação ferroviária de Louveira
Período: de 13 a 30 de outubro de 2026
Horários de visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; aos finais de semana, das 8h às 13h
Endereço: Rua 21 de Março, s/n, Vila Pasti/Centro
Local: Saguão da Secretaria da Cultura e Turismo
Período: de 30 de outubro a 19 de novembro de 2026
Horários de visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Endereço: Estrada Miguel Bossi, 130, Guembe.
Sobre a TIC Trens
A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, primeiro trem de média velocidade do Brasil. O serviço expresso conectará São Paulo a Campinas, alcançando até 140 km/h e capacidade para aproximadamente 860 passageiros por viagem. Também haverá o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas, em um trajeto de 44 quilômetros e tempo estimado de até 33 minutos. A TIC Trens ainda é responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, com 57 quilômetros de extensão.