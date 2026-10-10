A cidade-sede foi representada pelos integrantes do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA). Também vieram atletas de Itupeva, Indaiatuba e Limeira. Cada inscrito recebeu uma medalha de participação após a conclusão do percurso demarcado do Parque da Cidade.

Cem atletas de Jundiaí e de outros três municípios participaram na manhã desta sexta-feira (09) da nona edição do Festival Regional de Ciclismo (FREC), promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL). O evento foi realizado no Parque da Cidade e teve como objetivo principal promover a inclusão social, lazer, socialização e integração por meio do esporte.

“Organizamos mais uma edição do FREC, que na verdade é uma grande confraternização, um movimento de inclusão com atletas de diferentes níveis de habilidades, sem caráter competitivo e sim de participação”, destacou a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da SMEL, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento.

Moradora do Recanto IV Centenário, a integrante do PEAMA Rosana da Silva disse que adora o Festival. Ela faz parte do programa há quatro anos. “O FREC é prazeroso. Nele, trabalhamos a parte física e ganhamos qualidade de vida”, disse Rosana, que também é inscrita nas aulas de dança. “Amo o Parque da Cidade e, quando estou aqui, pedalo e agradeço poder fazer o que gosto”, emendou.

Paula Brandão foi ao evento acompanhar os filhos Théo, de seis anos, e Yan, de nove. “É muito importante participar do FREC, principalmente para os alunos se socializarem. Meus filhos já fizeram amigos em pouco tempo que estamos no parque. Esporte traz disciplina e competitividade, além de ensinar que se pode ganhar ou perder. Faz bem para o corpo e para a mente”, declarou a mãe. Théo pratica ciclismo, futebol e skate. “Prefiro andar de bicicleta, pois exercita as pernas”, completou o garoto.