Jarinu deve receber mais de R$ 469 milhões em investimentos até o final de 2029 para a execução do Plano de Universalização do Saneamento, realizado pelo Governo de São Paulo, por meio da Sabesp. As obras têm como objetivo universalizar os serviços de saneamento no município, ampliando o atendimento com água tratada e coleta de esgoto. O plano foi lançado nesta sexta-feira (9) pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, durante agenda na cidade.

“A universalização do saneamento é uma prioridade do Governo de São Paulo e exige planejamento, investimento e integração de diferentes ações. Em Jarinu, estamos avançando na ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ao mesmo tempo em que fortalecemos a proteção dos recursos hídricos. É esse trabalho integrado que permite levar infraestrutura de saneamento para mais pessoas, melhorar a qualidade dos serviços e contribuir para a segurança hídrica do município”, afirmou a secretária Natália Resende.

As intervenções devem beneficiar mais de 30 mil pessoas e contemplam diferentes bairros, loteamentos e localidades de Jarinu, conforme as necessidades identificadas e as metas estabelecidas para a expansão dos sistemas. O conjunto de obras prevê a implantação, a ampliação e a adequação da infraestrutura existente, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços, aumentar a segurança operacional e ampliar o acesso da população ao saneamento básico.