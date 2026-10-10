Jarinu deve receber mais de R$ 469 milhões em investimentos até o final de 2029 para a execução do Plano de Universalização do Saneamento, realizado pelo Governo de São Paulo, por meio da Sabesp. As obras têm como objetivo universalizar os serviços de saneamento no município, ampliando o atendimento com água tratada e coleta de esgoto. O plano foi lançado nesta sexta-feira (9) pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, durante agenda na cidade.
“A universalização do saneamento é uma prioridade do Governo de São Paulo e exige planejamento, investimento e integração de diferentes ações. Em Jarinu, estamos avançando na ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ao mesmo tempo em que fortalecemos a proteção dos recursos hídricos. É esse trabalho integrado que permite levar infraestrutura de saneamento para mais pessoas, melhorar a qualidade dos serviços e contribuir para a segurança hídrica do município”, afirmou a secretária Natália Resende.
As intervenções devem beneficiar mais de 30 mil pessoas e contemplam diferentes bairros, loteamentos e localidades de Jarinu, conforme as necessidades identificadas e as metas estabelecidas para a expansão dos sistemas. O conjunto de obras prevê a implantação, a ampliação e a adequação da infraestrutura existente, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços, aumentar a segurança operacional e ampliar o acesso da população ao saneamento básico.
“Esse investimento representa um avanço muito importante para Jarinu e para a qualidade de vida da nossa população. Estamos trabalhando firmemente, desde o início de nossa gestão, para que o crescimento do município seja acompanhado de infraestrutura e saneamento básico, e essa parceria com o Governo do Estado e a Sabesp é fundamental para avançarmos nessa direção e levarmos melhorias a cada vez mais famílias jarinuenses”, destacou a prefeita Débora Prado.
Plano prevê expansão das redes de água e esgoto
Do total previsto para o Plano de Universalização, cerca de R$ 220 milhões correspondem a investimentos gerais nesta primeira fase das obras. No sistema de esgotamento sanitário, estão previstos 13,5 quilômetros de linha de recalque, 85 quilômetros de rede coletora de esgoto e 913 metros de coletor-tronco, além de 8.664 ligações de esgoto e 22 estações elevatórias. As intervenções vão ampliar a capacidade de coleta e encaminhamento do esgoto para tratamento, contribuindo para reduzir a dependência de soluções individuais e o risco de lançamentos inadequados.
No sistema de abastecimento de água, o plano contempla 14,8 quilômetros de adutoras de água tratada, 126,4 quilômetros de redes de distribuição e 4.924 ligações de água. Também estão previstos quatro reservatórios, com capacidade total de 1.450 metros cúbicos.
A execução das obras será planejada de acordo com as características de cada região atendida, permitindo a expansão da infraestrutura de saneamento e a melhoria dos serviços prestados à população.
Maior segurança hídrica na região
Durante a agenda em Jarinu, Natália Resende visitou o Reservatório Lázaro, no bairro Vila Primavera, cuja obra foi concluída em fevereiro de 2026. A estrutura integra as intervenções de setorização do bairro e de melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do município, incluindo um reservatório com capacidade para 1 milhão de litros, uma estação elevatória de água tratada, interligações e obras de urbanização.
Com investimento de R$ 2,44 milhões, a obra beneficia cerca de 30 mil habitantes e contribui para o abastecimento de água em todo o município, especialmente nas regiões do Jardim Primavera, Condomínio Santa Rita, Trieste e adjacências.
A estação elevatória de água tratada foi projetada para uma vazão média de 6 litros por segundo. Em conjunto com o reservatório e as demais estruturas, o sistema contribui para ampliar a capacidade de armazenamento e reforçar a segurança hídrica em Jarinu.
Na sequência, a secretária visitou as obras de esgotamento sanitário no bairro Jardim dos Ipês, iniciadas em agosto e que integram a primeira fase do Plano de Universalização. A intervenção prevê a implantação de aproximadamente 2.404 metros de redes coletoras de esgoto e 105 ligações, com previsão de beneficiar 315 habitantes.
Universalização do saneamento
As obras em Jarinu integram o plano geral de investimentos da Sabesp, que prevê a aplicação de R$ 70 bilhões até 2029 para antecipar em quatro anos a universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela companhia.
A iniciativa busca ampliar a infraestrutura de saneamento, fortalecer a segurança hídrica e garantir o acesso aos serviços antes do prazo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento, previsto para 2033.
Investimentos da Semil fortalecem a região
Além das obras de saneamento realizadas pela Sabesp, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) desenvolve iniciativas voltadas à recuperação dos cursos d’água e ao fortalecimento da segurança hídrica nos municípios paulistas. Na região de Campinas, os empreendimentos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) somam R$ 302 milhões desde 2023. Ao todo, são 323 empreendimentos em 66 municípios, entre iniciativas em fase de contratação, em andamento e concluídas. Desse total, 59% já foram concluídos, o equivalente a R$ 132 milhões.
A região também recebe ações do programa Rios Vivos, coordenado pela SP Águas, agência reguladora vinculada à Semil. A iniciativa promove a limpeza e a desobstrução de cursos d’água por meio da retirada de sedimentos, contribuindo para melhorar o escoamento e reduzir os riscos de alagamentos. Na região de Campinas, o programa já retirou mais de 817 mil metros cúbicos de sedimentos, com investimentos de R$ 65,8 milhões em 63 empreendimentos. Em Jarinu, foram removidos 23.397,44 metros cúbicos, com investimentos superiores a R$ 3 milhões. As intervenções contemplaram o Córrego Alegria, o Ribeirão Maracanã, na região do Recanto Silvana, o Ribeirão do Campo Largo e o Ribeirão Maracanã, na região do Campo Realengo.