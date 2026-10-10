A construção da nova EMEB Helena Galimberti vai ampliar a faixa etária e a quantidade de alunos atendidos na Educação Infantil, beneficiando as famílias do bairro Cidade Nova e região. Atualmente, a unidade atende crianças de 2 e 3 anos. Com o novo prédio, passará a receber alunos de 4 meses a 5 anos, ampliando a oferta de vagas e garantindo uma estrutura mais moderna, espaçosa e adequada às necessidades de cada etapa do desenvolvimento infantil.
As obras seguem em andamento e já atingiram aproximadamente 20% de execução.
Diante de informações relacionadas à demolição do prédio atual, que geraram dúvidas entre moradores e famílias, a Prefeitura de Jundiaí esclarece que a intervenção já estava prevista no projeto original.
Entenda o planejamento da obra
No início de 2026, a equipe de engenharia responsável pela construção elaborou um cronograma técnico que previa a demolição do prédio atual ainda neste ano. Entretanto, o volume de chuvas registrado nos últimos meses impactou o andamento dos trabalhos e exigiu ajustes no planejamento.
Continuidade do atendimento às crianças
Como o cronograma original previa a demolição do prédio atual neste ano, a Secretaria Municipal de Educação havia organizado antecipadamente o atendimento dos alunos em outras unidades da região para o ano letivo de 2027.
Entretanto, com os ajustes no cronograma da obra, surgiu a possibilidade de manter o funcionamento da unidade atual, evitando a necessidade de transferência temporária das crianças.
A previsão é que os alunos permaneçam no prédio atual até a conclusão da nova estrutura.
Após a entrega e a transferência das crianças para o novo prédio, será realizada a demolição da estrutura antiga, permitindo a execução dos serviços complementares e a finalização do projeto.
Com a entrega do novo prédio, a EMEB Helena Galimberti contará com uma estrutura preparada para atender diferentes faixas etárias, desde o berçário até a pré-escola.
A Prefeitura reforça que a construção segue acompanhada pelas equipes técnicas, com prioridade para a segurança da comunidade escolar, a continuidade do atendimento e a entrega de uma unidade mais moderna e adequada às necessidades das famílias do Cidade Nova.