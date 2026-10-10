A construção da nova EMEB Helena Galimberti vai ampliar a faixa etária e a quantidade de alunos atendidos na Educação Infantil, beneficiando as famílias do bairro Cidade Nova e região. Atualmente, a unidade atende crianças de 2 e 3 anos. Com o novo prédio, passará a receber alunos de 4 meses a 5 anos, ampliando a oferta de vagas e garantindo uma estrutura mais moderna, espaçosa e adequada às necessidades de cada etapa do desenvolvimento infantil.

As obras seguem em andamento e já atingiram aproximadamente 20% de execução.

Diante de informações relacionadas à demolição do prédio atual, que geraram dúvidas entre moradores e famílias, a Prefeitura de Jundiaí esclarece que a intervenção já estava prevista no projeto original.