Jundiaí avança na busca por novas oportunidades para o esporte com a abertura de um chamamento público para o uso compartilhado de espaços do Complexo Esportivo Benedito de Lima. A iniciativa contempla campo de futebol, arquibancada, vestiários e três quadras de areia, com uma proposta que alia o aproveitamento da estrutura existente à qualificação dos espaços e ao incentivo à prática esportiva.

Um dos destaques do projeto é a perspectiva de adequação do campo de futebol para buscar a homologação da Federação Paulista de Futebol. A iniciativa poderá criar condições para que o espaço receba partidas de campeonatos paulistas das categorias de base, ampliando as oportunidades para atletas e equipes da cidade.

A proposta também fortalece o trabalho desenvolvido pelo município no incentivo ao futebol, incluindo as equipes femininas de Jundiaí, que já participam de competições estaduais. A possibilidade de receber jogos oficiais na cidade representa uma oportunidade de valorizar os atletas locais, aproximar a comunidade das competições e contribuir para o desenvolvimento de novos talentos.