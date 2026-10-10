Jundiaí avança na busca por novas oportunidades para o esporte com a abertura de um chamamento público para o uso compartilhado de espaços do Complexo Esportivo Benedito de Lima. A iniciativa contempla campo de futebol, arquibancada, vestiários e três quadras de areia, com uma proposta que alia o aproveitamento da estrutura existente à qualificação dos espaços e ao incentivo à prática esportiva.
Um dos destaques do projeto é a perspectiva de adequação do campo de futebol para buscar a homologação da Federação Paulista de Futebol. A iniciativa poderá criar condições para que o espaço receba partidas de campeonatos paulistas das categorias de base, ampliando as oportunidades para atletas e equipes da cidade.
A proposta também fortalece o trabalho desenvolvido pelo município no incentivo ao futebol, incluindo as equipes femininas de Jundiaí, que já participam de competições estaduais. A possibilidade de receber jogos oficiais na cidade representa uma oportunidade de valorizar os atletas locais, aproximar a comunidade das competições e contribuir para o desenvolvimento de novos talentos.
Para a secretária de municipal de esporte, Rita Orsi, o projeto representa uma oportunidade de qualificar os equipamentos públicos e ampliar as possibilidades de desenvolvimento esportivo no município. “É uma iniciativa inédita em Jundiaí, com potencial para qualificar os espaços esportivos e ampliar as oportunidades para atletas e equipes da cidade. A proposta prevê o uso compartilhado dos equipamentos, mantendo a autonomia da Secretaria de Esporte na definição das políticas públicas e na organização das atividades esportivas. Temos boas expectativas em relação aos resultados desse modelo e à possibilidade de, futuramente, ampliá-lo para outros centros esportivos do município”, destaca.
O modelo de concessão administrativa de uso, a título gratuito e em caráter não exclusivo, busca viabilizar a participação de parceiros na utilização e qualificação dos espaços, preservando a autonomia da Secretaria de Esporte na condução das políticas públicas e na organização das atividades esportivas municipais.
Além do campo, o projeto abrange arquibancada, vestiários e três quadras de areia, considerando o potencial do complexo para receber diferentes atividades esportivas. A proposta busca ampliar o aproveitamento da estrutura pública e criar novas possibilidades de utilização em benefício do esporte e da população.
O edital da Concorrência Eletrônica nº 021/2026 está disponível gratuitamente no portal BLL Compras e no site da Prefeitura de Jundiaí, na seção “Licitações”, em “Consulta de Licitações – Concorrência”.