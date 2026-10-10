A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém todo o território paulista em atenção neste sábado (10), devido à previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo. Ao mesmo tempo, os baixos índices de umidade relativa do ar elevam o risco de incêndios florestais e queimadas nas regiões de São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.
Desde a madrugada, a Defesa Civil emite alertas de chuva via SMS para diferentes regiões do estado. Entre os locais abrangidos estão Presidente Epitácio, Dracena, Caiabu, Rancharia, Maracaí, Assis, Fartura, Itaporanga e Itararé, além de municípios vizinhos. Os avisos alertam para chuva acompanhada de ventos e recomendam atenção nas próximas horas.
A combinação entre calor, alta umidade do ar e a atuação de um cavado meteorológico sobre o continente favorece a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo pontual. As instabilidades podem provocar alagamentos, enxurradas e outros transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Já os baixos índices de umidade relativa do ar favorecem a propagação do fogo em áreas com vegetação seca, rasteira e pastagens. Esse cenário aumenta o risco de incêndios florestais, que podem atingir áreas extensas, ameaçar propriedades e comunidades e causar danos ao meio ambiente, à qualidade do ar e à infraestrutura.
Veja como prevenir incêndios florestais e queimadas
- Não utilize fogo para limpar terrenos, eliminar lixo ou queimar restos de poda.
- Não descarte bitucas de cigarro, fósforos ou outros materiais inflamáveis em áreas de vegetação.
- Mantenha terrenos e áreas próximas às residências livres do acúmulo de materiais secos e inflamáveis, sem recorrer à queima.
- Evite acender fogueiras em áreas de vegetação ou próximas a materiais inflamáveis.
Como se proteger durante as chuvas e os temporais
- Evite transitar por ruas alagadas e nunca tente atravessar áreas inundadas, a pé ou de veículo.
- Durante tempestades com raios, procure abrigo em uma edificação segura e evite permanecer em áreas abertas ou debaixo de árvores.
- Em caso de rajadas de vento, permaneça longe de árvores, placas, muros e estruturas que possam cair.
- Observe sinais de movimentação de terra, rachaduras em paredes ou no solo e inclinação de árvores e postes. Ao identificar esses sinais, deixe o local e procure abrigo seguro.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos e seguir as recomendações dos órgãos oficiais. Para receber alertas por SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.