A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém todo o território paulista em atenção neste sábado (10), devido à previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo. Ao mesmo tempo, os baixos índices de umidade relativa do ar elevam o risco de incêndios florestais e queimadas nas regiões de São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Desde a madrugada, a Defesa Civil emite alertas de chuva via SMS para diferentes regiões do estado. Entre os locais abrangidos estão Presidente Epitácio, Dracena, Caiabu, Rancharia, Maracaí, Assis, Fartura, Itaporanga e Itararé, além de municípios vizinhos. Os avisos alertam para chuva acompanhada de ventos e recomendam atenção nas próximas horas.

A combinação entre calor, alta umidade do ar e a atuação de um cavado meteorológico sobre o continente favorece a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo pontual. As instabilidades podem provocar alagamentos, enxurradas e outros transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis.