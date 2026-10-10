Os moradores de bairros da região Sul de Jundiaí passaram a contar com uma iluminação pública mais moderna e eficiente. A Prefeitura concluiu a instalação de 78 novas luminárias com tecnologia LED, substituindo os antigos equipamentos com lâmpadas a vapor.

O trabalho foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e faz parte do processo de modernização da rede de iluminação pública de Jundiaí.

Sete vias receberam a nova iluminação: