10 de outubro de 2026
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Bairros da região Sul de Jundiaí recebem 78 luminárias LED

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Nova iluminação LED: sete ruas da região Sul passam a contar com a nova tecnologia
Nova iluminação LED: sete ruas da região Sul passam a contar com a nova tecnologia

Os moradores de bairros da região Sul de Jundiaí passaram a contar com uma iluminação pública mais moderna e eficiente. A Prefeitura concluiu a instalação de 78 novas luminárias com tecnologia LED, substituindo os antigos equipamentos com lâmpadas a vapor.

O trabalho foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e faz parte do processo de modernização da rede de iluminação pública de Jundiaí.

Sete vias receberam a nova iluminação:

•Rua José Bedendo;
•Rua São Francisco de Sales;
•Rua Irmã Maria de São Luís;
•Rua Arnaldo Pivi,
•Rua Ari Elias de Almeida;
•Rua Jair Linhaci;
•Rua Otacílio Domingues de Azevedo.

A substituição dos equipamentos proporciona uma iluminação mais eficiente e contribui para melhorar a visibilidade durante a noite, trazendo benefícios para moradores, pedestres e motoristas que circulam pelas regiões.

“É mais segurança, mais tecnologia e menos consumo. A utilização da tecnologia LED representa um avanço para a iluminação pública, com equipamentos mais eficientes e que contribuem para a modernização da cidade”, destacou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.

Modernização avança pela cidade
A instalação de luminárias LED também está sendo ampliada para outras regiões de Jundiaí. No Jardim Tamoio, Balsan e Tupi, a Prefeitura iniciou a instalação de 382 luminárias, enquanto a Vila Argos está recebendo outras 158 novas luminárias em vias no entorno do Rio Guapeva.

As intervenções fazem parte de um planejamento contínuo do Departamento de Iluminação Pública para modernizar a rede municipal e substituir gradualmente os equipamentos antigos.

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