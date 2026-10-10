Os moradores de bairros da região Sul de Jundiaí passaram a contar com uma iluminação pública mais moderna e eficiente. A Prefeitura concluiu a instalação de 78 novas luminárias com tecnologia LED, substituindo os antigos equipamentos com lâmpadas a vapor.
O trabalho foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e faz parte do processo de modernização da rede de iluminação pública de Jundiaí.
Sete vias receberam a nova iluminação:
•Rua José Bedendo;
•Rua São Francisco de Sales;
•Rua Irmã Maria de São Luís;
•Rua Arnaldo Pivi,
•Rua Ari Elias de Almeida;
•Rua Jair Linhaci;
•Rua Otacílio Domingues de Azevedo.
A substituição dos equipamentos proporciona uma iluminação mais eficiente e contribui para melhorar a visibilidade durante a noite, trazendo benefícios para moradores, pedestres e motoristas que circulam pelas regiões.
“É mais segurança, mais tecnologia e menos consumo. A utilização da tecnologia LED representa um avanço para a iluminação pública, com equipamentos mais eficientes e que contribuem para a modernização da cidade”, destacou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
Modernização avança pela cidade
A instalação de luminárias LED também está sendo ampliada para outras regiões de Jundiaí. No Jardim Tamoio, Balsan e Tupi, a Prefeitura iniciou a instalação de 382 luminárias, enquanto a Vila Argos está recebendo outras 158 novas luminárias em vias no entorno do Rio Guapeva.
As intervenções fazem parte de um planejamento contínuo do Departamento de Iluminação Pública para modernizar a rede municipal e substituir gradualmente os equipamentos antigos.