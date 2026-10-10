Novas oportunidades para quem busca qualificação, desenvolvimento profissional e mais preparo para o mercado de trabalho estão disponíveis gratuitamente em Jundiaí. O Fundo Social de Solidariedade abriu inscrições para um workshop de pão de leite em pó e três cursos realizados em parceria com o Senai: Yellow Belt em Lean Seis Sigma, Liderança para Gestão Operacional e Técnicas para Assentamento de Revestimentos Cerâmicos em Canteiro de Obras.

As iniciativas integram as ações do Fundo Social voltadas à ampliação de oportunidades e à geração de autonomia, oferecendo à população acesso gratuito a conhecimentos que podem contribuir tanto para o ingresso no mercado de trabalho quanto para o aprimoramento profissional.

“Investir em qualificação é também ampliar possibilidades. Cada curso pode representar uma nova oportunidade de trabalho, de crescimento profissional ou até mesmo de geração de renda. Nosso objetivo é oferecer capacitações que contribuam de forma prática para a vida das pessoas”, destaca Cássia Carpi, diretora do Fundo Social.