12 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ITUPEVA

Votação popular para escolher música tema dos 1º Jogos Escolares

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Itupeva
A votação on-line, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reúne três canções finalistas
A votação on-line, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reúne três canções finalistas

A população de Itupeva já pode votar para escolher a música tema dos 1º Jogos Escolares do município. A votação on-line, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reúne três canções finalistas, e a mais votada será escolhida para representar oficialmente a competição.

A iniciativa busca envolver estudantes, familiares, profissionais da Educação e moradores na construção da identidade do evento, que começou nesta semana com a participação de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal.

Como participar

Para votar, basta acessar o formulário on-line, ouvir as três músicas finalistas e selecionar a preferida.

A votação está disponível pelo link: https://forms.gle/gBQWKixLn4zeJfTJ7

Esta é a segunda participação popular na definição dos símbolos dos Jogos Escolares. Antes do início das competições, a comunidade também votou para escolher o mascote do evento. O vencedor foi o Tico, proposta apresentada pelo CEMEB Thereza Angelina Lourençon.

A programação dos 1º Jogos Escolares de Itupeva inclui disputas de futsal masculino e feminino, além de atividades lúdicas voltadas ao atletismo. As atividades seguem nos próximos meses, com as finais previstas para dezembro, no Ginásio Municipal Dr. Dorival Raymundo.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários