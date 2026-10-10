A população de Itupeva já pode votar para escolher a música tema dos 1º Jogos Escolares do município. A votação on-line, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reúne três canções finalistas, e a mais votada será escolhida para representar oficialmente a competição.

A iniciativa busca envolver estudantes, familiares, profissionais da Educação e moradores na construção da identidade do evento, que começou nesta semana com a participação de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal.

Como participar