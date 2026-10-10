A população de Itupeva já pode votar para escolher a música tema dos 1º Jogos Escolares do município. A votação on-line, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reúne três canções finalistas, e a mais votada será escolhida para representar oficialmente a competição.
A iniciativa busca envolver estudantes, familiares, profissionais da Educação e moradores na construção da identidade do evento, que começou nesta semana com a participação de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal.
Como participar
Para votar, basta acessar o formulário on-line, ouvir as três músicas finalistas e selecionar a preferida.
A votação está disponível pelo link: https://forms.gle/gBQWKixLn4zeJfTJ7
Esta é a segunda participação popular na definição dos símbolos dos Jogos Escolares. Antes do início das competições, a comunidade também votou para escolher o mascote do evento. O vencedor foi o Tico, proposta apresentada pelo CEMEB Thereza Angelina Lourençon.
A programação dos 1º Jogos Escolares de Itupeva inclui disputas de futsal masculino e feminino, além de atividades lúdicas voltadas ao atletismo. As atividades seguem nos próximos meses, com as finais previstas para dezembro, no Ginásio Municipal Dr. Dorival Raymundo.