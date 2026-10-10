Várzea Paulista recebeu uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar as ações desenvolvidas pelo município para prevenir a transmissão vertical da hepatite B, quando a infecção passa da gestante para o bebê durante a gravidez ou o parto. A visita técnica, realizada ao longo de dois dias, foi encerrada nesta sexta-feira (9), no auditório da Praça CEU, e faz parte do processo de certificação promovido pelo Governo Federal.
A avaliação verifica as medidas adotadas pela rede municipal de saúde para prevenir a transmissão da doença, desde o diagnóstico durante o pré-natal até os cuidados necessários para proteger os recém-nascidos. O processo também considera a qualidade dos serviços, os indicadores de saúde e a integração entre os profissionais responsáveis pelo atendimento.
O trabalho envolve equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária, que atuam na identificação de casos, no acompanhamento das gestantes e na adoção de medidas preventivas.
Várzea Paulista está entre os municípios com mais de 100 mil habitantes aptos a solicitar a certificação do Ministério da Saúde. Após a visita técnica, as informações serão reunidas em um relatório encaminhado à Comissão Nacional de Validação, responsável por analisar o cumprimento dos critérios e decidir sobre a concessão do reconhecimento.
Segundo a gestora de Saúde, Maria Aparecida Malta, a visita não garante automaticamente a certificação. “A realização da visita não significa concessão automática da certificação: o reconhecimento depende do cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a qual pretendemos alcançar”, explicou.
Malta também destacou a importância da atuação conjunta dos profissionais envolvidos. “A atuação conjunta permite acompanhar a gestante, organizar os encaminhamentos necessários e garantir que as medidas de eliminação sejam adotadas no momento adequado”, ressaltou.
Prevenção começa no pré-natal
A hepatite B é uma infecção viral que atinge o fígado e pode evoluir para uma condição crônica. Quando transmitida ao recém-nascido, o risco de a doença se tornar crônica é maior, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e da adoção das medidas preventivas recomendadas.
O acompanhamento pré-natal permite identificar a infecção e avaliar a necessidade de cuidados específicos durante a gestação. Para os bebês expostos ao vírus, a recomendação é administrar a vacina contra a hepatite B e a imunoglobulina humana anti-hepatite B, preferencialmente nas primeiras 24 horas após o nascimento, conforme as orientações de saúde.
A prevenção também depende da vacinação e do acompanhamento adequado. Gestantes devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência assim que descobrirem a gravidez, para iniciar o pré-natal e realizar os exames indicados.
Pessoas que não completaram o esquema vacinal contra a hepatite B também podem procurar a UBS mais próxima para verificar a situação vacinal e receber as doses necessárias.
Mesmo após a avaliação, o município deverá manter o monitoramento dos indicadores e as ações de prevenção e assistência. Caso seja concedida, a certificação representará o reconhecimento oficial do trabalho desenvolvido por Várzea Paulista para eliminar a transmissão vertical da hepatite B.