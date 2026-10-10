Várzea Paulista recebeu uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar as ações desenvolvidas pelo município para prevenir a transmissão vertical da hepatite B, quando a infecção passa da gestante para o bebê durante a gravidez ou o parto. A visita técnica, realizada ao longo de dois dias, foi encerrada nesta sexta-feira (9), no auditório da Praça CEU, e faz parte do processo de certificação promovido pelo Governo Federal.

A avaliação verifica as medidas adotadas pela rede municipal de saúde para prevenir a transmissão da doença, desde o diagnóstico durante o pré-natal até os cuidados necessários para proteger os recém-nascidos. O processo também considera a qualidade dos serviços, os indicadores de saúde e a integração entre os profissionais responsáveis pelo atendimento.

O trabalho envolve equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária, que atuam na identificação de casos, no acompanhamento das gestantes e na adoção de medidas preventivas.