A Prefeitura de Jundiaí criou um Comitê de Governança para acompanhar a implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), que vão ampliar a conexão ferroviária entre São Paulo, Jundiaí e Campinas. O grupo vai planejar ações nas áreas de mobilidade, infraestrutura, desenvolvimento urbano, meio ambiente e serviços públicos. A proposta é antecipar desafios, aproveitar oportunidades econômicas e reduzir impactos para a população. A administração também pretende fortalecer a articulação com o Governo do Estado e os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, além de ampliar a participação da sociedade civil nas discussões sobre as mudanças previstas com o projeto.

A ressaca eleitoral na Terra da Uva

Passado o primeiro turno, tem gente comemorando na Terra da Uva! Pelo visto, o período eleitoral foi bom para alguns e para o comércio da terrinha, que estaria registrando vendas animadas e recebendo até em cash. Nos bastidores, há quem já esteja aproveitando para investir no descanso, no lazer e até naquela escapadinha estratégica. Mas nem todo mundo está de folga: muita gente já se articula, une forças e veste a camisa para defender seus candidatos no segundo turno. A urna fechou, mas os bastidores seguem a todo vapor!