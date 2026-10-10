A Prefeitura de Jundiaí criou um Comitê de Governança para acompanhar a implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), que vão ampliar a conexão ferroviária entre São Paulo, Jundiaí e Campinas. O grupo vai planejar ações nas áreas de mobilidade, infraestrutura, desenvolvimento urbano, meio ambiente e serviços públicos. A proposta é antecipar desafios, aproveitar oportunidades econômicas e reduzir impactos para a população. A administração também pretende fortalecer a articulação com o Governo do Estado e os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, além de ampliar a participação da sociedade civil nas discussões sobre as mudanças previstas com o projeto.
A ressaca eleitoral na Terra da Uva
Passado o primeiro turno, tem gente comemorando na Terra da Uva! Pelo visto, o período eleitoral foi bom para alguns e para o comércio da terrinha, que estaria registrando vendas animadas e recebendo até em cash. Nos bastidores, há quem já esteja aproveitando para investir no descanso, no lazer e até naquela escapadinha estratégica. Mas nem todo mundo está de folga: muita gente já se articula, une forças e veste a camisa para defender seus candidatos no segundo turno. A urna fechou, mas os bastidores seguem a todo vapor!
Alfabetização digital para idosos
A Câmara de Cabreúva aprovou o Projeto de Lei nº 19/2026, de autoria do vereador Mirandinha, que prevê a criação de um programa municipal de alfabetização digital para idosos. A proposta busca ampliar o acesso desse público às ferramentas tecnológicas, contribuindo para o uso de celulares, computadores e serviços digitais. A iniciativa também pode facilitar o acesso a informações e serviços públicos disponíveis pela internet, além de estimular a autonomia dos idosos no dia a dia.
João Paulo une votação histórica a prioridades regionais
Eleito deputado estadual pelo PL com 76.371 votos, João Paulo tornou-se o candidato de Várzea Paulista mais votado da história do município em disputas para a Assembleia Legislativa. Vice-prefeito na gestão de Professor Rodolfo Braga, ele pretende priorizar a saúde e a mobilidade regional. Entre as propostas estão fortalecer hospitais que atendem pacientes de várias cidades, como o São Vicente, em Jundiaí, e o Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, além de buscar melhorias no transporte intermunicipal e nas conexões viárias. Dos votos recebidos, 95,64% vieram da Região Metropolitana de Jundiaí. João fez campanha ao lado de Luiz Fernando Machado, eleito deputado federal, com a proposta de ampliar a representação regional nos governos estadual e federal.
PF rastreia dinheiro nos EUA
A Polícia Federal pediu cooperação às autoridades dos Estados Unidos para rastrear o destino de recursos destinados ao filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. A investigação apura a movimentação de dinheiro enviado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro a um fundo no Texas e se parte dos valores teria custeado despesas de Eduardo Bolsonaro no exterior. Segundo a CNN Brasil e a Folha de S.Paulo, a PF busca esclarecer como os recursos foram usados. Flávio Bolsonaro afirma que o dinheiro foi destinado à produção do filme e nega irregularidades. O caso integra as apurações sobre repasses ligados ao Banco Master.