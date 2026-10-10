A reforma tributária vai mudar a forma como os municípios brasileiros arrecadam e recebem parte dos impostos sobre o consumo. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a transição exige atenção das prefeituras, tanto para adaptar os sistemas de arrecadação quanto para avaliar os efeitos sobre os orçamentos e a capacidade de financiar serviços públicos e investimentos.

Em Jundiaí, o orçamento projetado para 2027 prevê R$ 1,27 bilhão em ICMS e R$ 716,95 milhões em ISS. Juntas, as duas fontes somam quase R$ 2 bilhões em receitas previstas. Elza Caetano, diretora do Departamento de Receita Tributária da Secretaria Municipal de Finanças, informa que a Prefeitura mantém um grupo de trabalho dedicado ao tema e elabora cenários sobre os impactos da reforma. Segundo ela, “neste momento, ainda não é possível estimar com precisão se haverá ganho ou perda de receita”, uma vez que pontos da regulamentação nacional, incluindo as alíquotas do novo sistema, ainda precisam ser definidos.

O município acompanha especialmente os possíveis efeitos sobre o comércio presencial e digital, os serviços prestados para outras localidades, a construção civil e o setor imobiliário. Entre as medidas preparatórias estão a capacitação dos servidores, o mapeamento de sistemas tecnológicos para processar os novos dados tributários, a busca por convênios de cooperação com outros entes federativos e estudos para adequar a legislação municipal às regras nacionais.