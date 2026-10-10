A reforma tributária vai mudar a forma como os municípios brasileiros arrecadam e recebem parte dos impostos sobre o consumo. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a transição exige atenção das prefeituras, tanto para adaptar os sistemas de arrecadação quanto para avaliar os efeitos sobre os orçamentos e a capacidade de financiar serviços públicos e investimentos.
Em Jundiaí, o orçamento projetado para 2027 prevê R$ 1,27 bilhão em ICMS e R$ 716,95 milhões em ISS. Juntas, as duas fontes somam quase R$ 2 bilhões em receitas previstas. Elza Caetano, diretora do Departamento de Receita Tributária da Secretaria Municipal de Finanças, informa que a Prefeitura mantém um grupo de trabalho dedicado ao tema e elabora cenários sobre os impactos da reforma. Segundo ela, “neste momento, ainda não é possível estimar com precisão se haverá ganho ou perda de receita”, uma vez que pontos da regulamentação nacional, incluindo as alíquotas do novo sistema, ainda precisam ser definidos.
O município acompanha especialmente os possíveis efeitos sobre o comércio presencial e digital, os serviços prestados para outras localidades, a construção civil e o setor imobiliário. Entre as medidas preparatórias estão a capacitação dos servidores, o mapeamento de sistemas tecnológicos para processar os novos dados tributários, a busca por convênios de cooperação com outros entes federativos e estudos para adequar a legislação municipal às regras nacionais.
Em Várzea Paulista, Carla Medeiros, gestora municipal de Planejamento, explica que a Prefeitura realiza estudos com base no histórico do ISS, nos repasses da cota-parte do ICMS e no perfil econômico local. A administração ainda não tem estimativa consolidada de ganhos ou perdas. Conforme Carla, “a consolidação dessas estimativas dependerá da análise dos dados disponíveis e da aplicação das regras de repartição do IBS”.
A cidade prepara a adequação da legislação, o aprimoramento dos sistemas de arrecadação e a revisão de rotinas administrativas e fiscais. Também estuda aperfeiçoar o lançamento, a fiscalização e a cobrança de tributos próprios, especialmente IPTU e ITBI, para fortalecer as receitas municipais e reduzir eventuais impactos financeiros.
TRANSIÇÃO GRADUAL
A mudança não ocorrerá de uma só vez. Em 2027, começa a fase de teste do novo sistema, enquanto o ICMS e o ISS continuam sendo cobrados. A substituição gradual dos dois tributos pelo IBS está prevista para ocorrer entre 2029 e 2032, com conclusão em 2033. O cronograma prevê, portanto, um período de adaptação para governos, empresas e contribuintes.
O novo modelo também muda os critérios de distribuição da arrecadação, dando maior importância ao local de consumo. Com isso, municípios com diferentes perfis econômicos poderão ter alterações em sua participação relativa nas receitas. O resultado dependerá das regras legais, da atividade econômica e dos mecanismos de transição.
ANO DE REFERÊNCIA
Para o especialista em finanças públicas Jones Henrique Martins, as prefeituras precisam aproveitar o período atual para se preparar. Ele destaca que a média da arrecadação municipal de ISS e da parcela do ICMS entre 2019 e 2026 será considerada no cálculo da participação dos municípios em parte da distribuição futura do IBS. “Ampliar a arrecadação efetiva do ISS neste ano, inclusive com a recuperação de dívidas antigas, pode contribuir para melhorar a participação do município na distribuição futura de receitas, observadas as regras legais”, afirma. Segundo ele, as administrações também precisam modernizar sistemas, fortalecer a fiscalização, revisar contratos e aperfeiçoar o planejamento orçamentário.
Em estudo preliminar desenvolvido em 2025 e publicado anteriormente pelo Jornal de Jundiaí, Martins apontou que Jundiaí, Louveira, Cabreúva, Itupeva e Jarinu poderiam apresentar maior exposição a perdas relativas de participação nas receitas. Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, por sua vez, poderiam ser beneficiadas. O especialista ressalta que se trata de uma simulação preliminar, não de uma previsão definitiva. Os efeitos reais dependerão das características econômicas de cada município, do consumo local e das regras de transição.
Martins também chama a atenção para a necessidade de planejamento antecipado. Para ele, as cidades precisam fortalecer a administração tributária e buscar eficiência nos gastos públicos, em vez de esperar até 2029, quando começa a substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS.
A reforma, portanto, representa um desafio de planejamento para os municípios da RMJ. A avaliação dos efeitos sobre cada orçamento dependerá da consolidação dos estudos locais e da aplicação das regras de distribuição, que determinarão como as receitas serão repartidas ao longo da transição.