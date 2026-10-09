O fim de semana do Dia das Crianças será marcado por uma programação gratuita de lazer, cultura e diversão em Jundiaí. Entre sábado (10) e segunda-feira (12), as famílias poderão aproveitar contação de histórias, oficina de xadrez, apresentações musicais e atividades ao ar livre, além de uma festa especial no Parque do Trabalhador, conhecido como Parque do Corrupira.
Sábado (10)
A programação começa pela manhã na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, localizada no Complexo Argos. Às 10h, será realizada uma oficina gratuita de xadrez, com duração de duas horas. A atividade é aberta a iniciantes e pessoas que já conhecem o jogo, estimulando a concentração, o raciocínio lógico e o desenvolvimento de estratégias.
Às 11h, a biblioteca recebe o Lê no Ninho, com a história “O Filho do Grúfalo”, apresentada pelo Coletivo O Barraco do Baco, com Clara e Lisete. A contação tem classificação livre, duração de uma hora e participação gratuita. A narrativa acompanha o pequeno Grúfalo em sua aventura para descobrir se o lendário “Rato Mau e Malvado” realmente existe.
Também no sábado, a Praça da Matriz, no Centro, recebe o evento Pombinhos Arteiros, das 10h às 16h. A programação inclui brinquedos, food trucks e um concurso de desenhos destinado a crianças e adolescentes de até 15 anos. A participação no concurso será das 10h às 14h, e o tema será divulgado no próprio dia. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Jundiaí.
Domingo (11)
No domingo, às 11h, o Teatro Polytheama recebe o 7º Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí da Temporada 2026. Com classificação livre, o espetáculo “Canteiro Sinfônico” é dedicado às crianças de todas as idades e reúne músicas da arte-educadora Margareth Darezzo, com arranjos orquestrais de Pichu Borelli.
A apresentação contará com a participação da soprano Thayana Roverso e dos corais infantojuvenil e adulto de Jundiaí. Os ingressos estarão disponíveis a partir da véspera do espetáculo.
Segunda-feira (12), Dia das Crianças
No feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, o Parque do Trabalhador – Corrupira será um dos principais pontos de encontro para as famílias. A abertura ao público geral está prevista para as 9h, com início da programação artística às 10h30, com os palhaços Rick e Kelly.
Às 12h30, a festa continua com o flashback da DJ Erika Allegro. Já às 15h, o público poderá acompanhar uma apresentação de samba com o grupo Batuque Raiz. A entrada é gratuita.
Além dos shows, o parque terá brinquedos infláveis, distribuição de brindes, atividades esportivas e recreativas, opções gastronômicas e outras atrações para as crianças. O espaço também oferece playground, áreas para piquenique, academia ao ar livre, espaço pet, meliponário e aviário.
Os parques municipais e os Centros Esportivos de Jundiaí também estarão abertos no feriado, ampliando as alternativas para quem deseja praticar atividades físicas, brincar ou aproveitar o dia em família.
Com opções que vão de atividades educativas e contação de histórias a concertos musicais e atrações ao ar livre, a programação oferece diferentes alternativas para celebrar o Dia das Crianças em Jundiaí.
A programação cultural completa pode ser consultada no portal da Cultura de Jundiaí.