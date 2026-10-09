O fim de semana do Dia das Crianças será marcado por uma programação gratuita de lazer, cultura e diversão em Jundiaí. Entre sábado (10) e segunda-feira (12), as famílias poderão aproveitar contação de histórias, oficina de xadrez, apresentações musicais e atividades ao ar livre, além de uma festa especial no Parque do Trabalhador, conhecido como Parque do Corrupira.

Sábado (10)

A programação começa pela manhã na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, localizada no Complexo Argos. Às 10h, será realizada uma oficina gratuita de xadrez, com duração de duas horas. A atividade é aberta a iniciantes e pessoas que já conhecem o jogo, estimulando a concentração, o raciocínio lógico e o desenvolvimento de estratégias.