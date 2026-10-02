Parceiro do Hospital São Vicente no tratamento de pacientes oncológicos, o Instituto de Oncologia (Ionco), realiza, no dia 17 de outubro, a 2ª Caminhada Meu Outubro é Rosa, no Parque da Cidade, em Jundiaí. A iniciativa integra as ações da campanha Outubro Rosa e tem como objetivo levar à comunidade informações sobre o câncer de mama, reforçando a importância do cuidado com a saúde, do rastreamento e da identificação da doença o mais cedo possível.
A participação é gratuita e aberta ao público. Basta comparecer à Praça Pôr do Sol, no Parque da Cidade, a partir das 8h, usando uma camiseta rosa. No ano passado, a primeira edição da caminhada reuniu mais de 400 pessoas.
Com percurso de pouco mais de 2 quilômetros, a programação reunirá o corpo clínico do Ionco em uma manhã de informação, movimento e conscientização sobre o câncer de mama. Haverá conversas com especialistas sobre prevenção, rastreamento e diagnóstico, além de alongamento, caminhada, aula de yoga e DJ.
“O nosso propósito é ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. A caminhada é uma oportunidade de estarmos próximos da comunidade, conversarmos sobre saúde e reforçarmos a importância de cuidar de si e de não deixar o acompanhamento para depois”, afirma o Dr. Marcello Ferretti Fanelli, oncologista clínico e diretor do Ionco.
Organizada pelo Ionco, a iniciativa conta com Icon e Libbs como patrocinadores categoria ouro; AMZ e Accord como patrocinadores categoria prata; e Aché, Parque da Cidade e Paula Juliana Mori Doná como apoiadores.
Participe da 2ª Caminhada Meu Outubro é Rosa Ionco
Data: 17 de outubro
Horário: a partir das 8h
Local: Praça Pôr do Sol, Parque da Cidade de Jundiaí
Percurso: pouco mais de 2 km
Participação: gratuita e aberta ao público
Como participar: basta comparecer usando uma camiseta rosa
Informações: Instagram @ioncoinstitutodeoncologia