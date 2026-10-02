Parceiro do Hospital São Vicente no tratamento de pacientes oncológicos, o Instituto de Oncologia (Ionco), realiza, no dia 17 de outubro, a 2ª Caminhada Meu Outubro é Rosa, no Parque da Cidade, em Jundiaí. A iniciativa integra as ações da campanha Outubro Rosa e tem como objetivo levar à comunidade informações sobre o câncer de mama, reforçando a importância do cuidado com a saúde, do rastreamento e da identificação da doença o mais cedo possível.

A participação é gratuita e aberta ao público. Basta comparecer à Praça Pôr do Sol, no Parque da Cidade, a partir das 8h, usando uma camiseta rosa. No ano passado, a primeira edição da caminhada reuniu mais de 400 pessoas.

Com percurso de pouco mais de 2 quilômetros, a programação reunirá o corpo clínico do Ionco em uma manhã de informação, movimento e conscientização sobre o câncer de mama. Haverá conversas com especialistas sobre prevenção, rastreamento e diagnóstico, além de alongamento, caminhada, aula de yoga e DJ.