09 de outubro de 2026
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PRIMEIRO EMPREGO

Jundiaí tem 581 vagas de Jovem Aprendiz pelo Espro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Oportunidades são para jovens de 14 a 23 anos com ensino médio ou médio técnico concluído ou em andamento; inscrições podem ser feitas pela internet
Oportunidades são para jovens de 14 a 23 anos com ensino médio ou médio técnico concluído ou em andamento; inscrições podem ser feitas pela internet

O Ensino Social Profissionalizante (Espro), entidade sem fins lucrativos especializada na inclusão de novas gerações no mundo do trabalho, está com 581 vagas de Jovem Aprendiz abertas em Jundiaí. As oportunidades são para atuação em empresas de variados setores, nas áreas administrativa, de logística, produção e atendimento, entre outras.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem ter entre 14 e 23 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou o ensino médio técnico. Os jovens contratados realizam, em quatro dias da semana, atividades práticas na empresa contratante. Um dia da semana é destinado à formação teórica em unidade do Espro.

A remuneração do jovem aprendiz é calculada de acordo com a carga horária prevista no contrato de aprendizagem, tendo como referência, no mínimo, o valor do salário mínimo por hora. No cálculo, são consideradas tanto as horas de atividades práticas na empresa quanto as destinadas à formação teórica. O valor pode ser superior quando houver condição mais favorável prevista no contrato, em convenção ou acordo coletivo ou em piso regional aplicável ao aprendiz. Os benefícios oferecidos variam de acordo com cada vaga.

Interessados em participar do processo de seleção podem se inscrever pela internet, por meio desta página: https://www.espro.org.br/jovem-aprendiz/.

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