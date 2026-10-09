Com a chegada da Semana das Crianças, os dias de folga e recesso escolar, aumenta o tempo dedicado às brincadeiras ao ar livre. Entre elas está uma tradição que atravessa gerações, empinar pipa. A CPFL Piratininga alerta, no entanto, para os riscos de brincar próximo à rede elétrica. A preocupação ganha ainda mais relevância diante dos registros deste ano. De janeiro a setembro, Jundiaí contabilizou 90 interrupções no fornecimento de energia provocadas por pipas, considerando ocorrências confirmadas e emergenciais que exigiram o deslocamento de equipes.
Esse risco de acidente também ocorre em outras cidades da região. Em Várzea Paulista, no mesmo período, também foram registradas 90 ocorrências.
Além dos impactos no fornecimento de energia, o principal risco é para quem tenta recuperar uma pipa presa à fiação. Aproximar-se da rede ou utilizar objetos para retirar o brinquedo pode provocar choque elétrico, com consequências graves e até fatais. Linhas e outros materiais que entram em contato com os cabos também podem causar danos à rede e deixar consumidores sem energia.
Por isso, a orientação da CPFL Piratininga é para que pais e responsáveis conversem com as crianças antes da brincadeira, escolham locais seguros e acompanhem a atividade.
Risco elétrico e proibição legal
O contato de pipas com a rede elétrica, especialmente quando a linha é revestida com cerol ou linha chilena, pode provocar curtos-circuitos, desligamentos em larga escala e risco à segurança de quem estiver nas proximidades. A linha abrasiva também representa perigo direto a pedestres, ciclistas e motociclistas.
A Lei Estadual nº 17.201/2019 proíbe, em São Paulo, a fabricação, comercialização e uso de linha com cerol ou linha chilena. Infratores estão sujeitos a multa e, em caso de acidentes, podem responder criminalmente.
Guardião da Vida
A CPFL Piratininga reforça as ações e orientações do Guardião da Vida, programa de educação em segurança elétrica presente em escolas da região:
- Escolha campos e espaços abertos, longe de fios, postes e equipamentos da rede elétrica;
- Use apenas linha comum. Cerol, linha chilena e materiais metálicos, como papel-alumínio, não devem ser utilizados. A recomendação é também dar preferência a pipas sem rabiola;
- Se a pipa enroscar na rede elétrica, não tente recuperá-la. Não puxe a linha, não utilize varas ou canos e nunca entre em subestações;
- Evite brincar em lajes, telhados, ruas, canteiros de avenidas e áreas próximas a rodovias. Também não corra atrás de pipas em locais com circulação de veículos;
- Se começar a chover ou houver ocorrência de raios, interrompa imediatamente a brincadeira.
Para comunicar ocorrências e emergências, a CPFL Piratininga disponibiliza o telefone 0800 010 25 70 e o aplicativo da empresa. Para mais orientações e dicas de segurança, acesse: https://guardiaodavida.com.br/.