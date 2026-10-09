Com a chegada da Semana das Crianças, os dias de folga e recesso escolar, aumenta o tempo dedicado às brincadeiras ao ar livre. Entre elas está uma tradição que atravessa gerações, empinar pipa. A CPFL Piratininga alerta, no entanto, para os riscos de brincar próximo à rede elétrica. A preocupação ganha ainda mais relevância diante dos registros deste ano. De janeiro a setembro, Jundiaí contabilizou 90 interrupções no fornecimento de energia provocadas por pipas, considerando ocorrências confirmadas e emergenciais que exigiram o deslocamento de equipes.

Esse risco de acidente também ocorre em outras cidades da região. Em Várzea Paulista, no mesmo período, também foram registradas 90 ocorrências.

Além dos impactos no fornecimento de energia, o principal risco é para quem tenta recuperar uma pipa presa à fiação. Aproximar-se da rede ou utilizar objetos para retirar o brinquedo pode provocar choque elétrico, com consequências graves e até fatais. Linhas e outros materiais que entram em contato com os cabos também podem causar danos à rede e deixar consumidores sem energia.